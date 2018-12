Grosspösna

Was ist die wichtigste Frage in der Vorweihnachtszeit? Welcher Baum es sein soll? Ja, auch. Aber noch wichtiger ist die nach der Herkunft. Da gibt es nämlich einen Trend zu beobachten: Immer mehr Menschen wollen ihren Weihnachtsbaum selber schlagen. Was ja auch viel spannender sein kann, als ihn auf die Schnelle in einem der Märkte zu kaufen.

Das jedenfalls sagten sich am Sonntag Hunderte im Großpösnaer Oberholz und hielten Ausschau nach dem perfekten Baum. Wie er aussehen soll? Da hat Oskar (5) eine klare Vorstellung: „Er muss größer sein als ich.“ Das ist die Nordmanntanne, die sein Papa Tobias Pickert auf den Schultern trägt, ganz bestimmt. Opa Joachim Pickert hat seinen Lieblingsbaum ebenfalls mit einer Nordmanntanne gefunden. Die Störmthaler gehörten zu den ersten, die sich früh am Morgen auf den Weg ins Oberholz machten.

Selber sägen macht Spaß

Auch für Beate und Jens Reiche samt Bruno (10) und Lea (14) wird die Wahl des künftigen Baumes zum fröhlichen Familienausflug. Es mache einfach Spaß, draußen zu sein und den Baum selber zu sägen. „Allzu groß sollte er allerdings nicht sein – dafür mit breiten Hüften“, zwinkert Papa Jens. „Hauptsache, er hat genügend Zweige“, finden dagegen Lea und Bruno: „Damit wir unsere selbst gebastelten Wichtel und Rehe dranhängen können.“ „Da finden wir schon was“, ist Revierförster Christoph Seifert überzeugt und berät die Familie aus der Leipziger Südvorstadt beim Umgang mit der Säge.

Warum die kleine Waldfläche eingezäunt ist, interessiert die Kinder ebenfalls. Wäre sie es nicht, sähe sie wohl bald ziemlich gerupft aus: „Hier gibt es nämlich viele Rehe“, erklärt der Förster. „Und für Rehe schmecken Nordmanntannen wie Schokolade.“ Etwas stachliger wäre da schon die Blaufichte mit ihren spitzen Nadeln. Doch ganz gleich für welche Art man sich entscheide, beide seien beliebt bei den Familien. Hinzu kommt: „Die Bäume erhalten keinen Formschnitt, wir verwenden keinen Dünger, keinerlei Pflanzenschutzmittel und keine Chemie. Die Bäume wachsen im heimischen Wald so für sich hin und sind sehr widerstandsfähig“, erläutert Seifert.

Unschlagbar gute Öko-Bilanz

Außerdem sei auch die Ökobilanz wegen der kurzen Transportwege unschlagbar. Top sei auch der Zustand der Bäume nach der langen Trockenheit in den vergangenen Monaten: „Die heute geschlagenen Bäume sind alle zwischen fünf und acht Jahren alt und hatten tiefere Wurzeln. Anders sieht das nach den im Frühjahr gepflanzten Bäumchen aus, sie sind alle vertrocknet“, bedauert der Förster.

Wer seinen Baum gefunden hatte, wollte auch gleich noch einen Weihnachtsmann mitnehmen. Natürlich keinen lebendigen – aber einen aus einem Stück Kiefernholz. Das wird von Jenny Benndorf und Tochter Amelie (4) noch mit einer roten Zipfelmütze versehen – fertig ist der Weihnachtsmann. Gute Nachricht für alle jene, die ihren Lieblingsbaum noch nicht gefunden haben: Am 22. Dezember, ab 9.30 Uhr, laden die Förster noch einmal zum Baumschlagen ins Oberholz.

Von Ingrid Hildebrandt