Wieder eine Anliegerstraße fertig

Grosspösna. Applaus gibt es für eine Bürgermeisterin auch nicht alle Tage, am frühen Mittwochabend dafür umso mehr bei der Eröffnung der sanierten Anliegerstraße „Am Berge“.

Zwar ist das Stück Weg nur 140 Meter lang. Aber auch dort liegt nun nach rund sechs Monaten Bauzeit anstelle der sandgeschlämmten Schotterdecke eine saubere asphaltierte Straße samt Fußweg. 91 500 Euro habe die Gemeinde gezahlt, so Ortschefin Gabriela Lantzsch (parteilos), 66 500 Euro davon seien als Förderung über das Leader-Programm an die Gemeinde geflossen. Sie hoffe, dass sie über das Programm noch weitere Ortsstraßen, die bislang über keine feste Decke verfügen, sanieren könne. „Wir haben da noch zweieinhalb“, schmunzelte sie.

Gemeint waren der Kurze Weg im Ortsteil Seifertshain, die Straße Am Cröbernteich in Güldengossa und ein Stück des Mühlweges im Oberholz. Zum Teil hat die Gemeinde die Vorplanungen für den Ausbau bereits in Auftrag gegeben.

Im Visier ist auch der Ausbau der Fuchshainer Straße gleich neben der nun fertigen Straße Am Berge. Wenn die Baumaßnahmen für das benachbarte neue Wohngebiet so weit seien, könne die Fuchshainer Straße 2019 folgen, sagte Lantzsch. Auch die Probleme mit der Oberflächenwasser-Ableitung seien geklärt. Letztlich fließe das Wasser in den Königsbachgraben nördlich von dem Areal.

An den Kosten für den Ausbau der Anliegerstraße wurden die Anwohner – anders als in anderen Kommunen – nicht beteiligt. „Ich finde, jeder Anlieger in Großpösna erhält eine Straße so“, erklärte Lantzsch. Wenn diese dann liege, aber später noch Änderungen gewünscht würden, müsse man auch über eine Ausbausatzung und eine Beteiligung der Anlieger nachdenken, erklärte sie.

Von Jörg ter Vehn