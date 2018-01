Wieder eine Reihe von kleineren Investitionen ein Großpösna geplant

Grosspösna. Aus wenig viel machen – das gelang der Gemeinde Großpösna in den letzten Jahren immer wieder. Auch in diesem Jahr sieht der Haushaltsentwurf etlichen Investitionen vor – obwohl viele Fragen offen sind.

So stellte Kämmerin Rita Ackermann bei der ersten Lesung des Etats jetzt eine Reihe von kleineren Projekten vor, die je nach Fördermittelfluss im laufenden Jahr umgesetzt werden sollen. Dazu zählen:

Im Rittergut will die Gemeinde einen öffentlichen W-Lan-Hotspot errichten. Kosten: rund 11 000 Euro.

Für den Neubau einer Kita werden 40 000 Euro Planungskosten bereitgestellt.

Im Gewerbegebiet Störmthal kann die Gemeinde Grunderwerb vornehmen. 79 000 Euro sind dafür veranschlagt.

Größer Batzen der Investitionen ist die Dorfstraße in Störmthal, die 2018 weitergebaut werden soll. Die beiden letzten Abschnitte sollen knapp zwei Millionen Euro kosten, 1,8 Millionen davon sind über Fördergelder und Mittel aus der Einstandspflicht des Lasuv für die Abgabe der Straße an die Gemeinde veranschlagt.

Die Erschließung eines neuen Baugebietes in Muckern-Südwest ist mit 400 000 Euro veranschlagt. Das Geld soll laut Gemeinde über Grundstücksverkäufe dort wieder reinkommen.

An der Auenhainer Straße in Güldengossa wird weitergebaut. Für den Gehwegbau sind dort 18 000 Euro von der Gemeinde vorgesehen, für die Beleuchtung 58 000 Euro.

Der marode Spielplatz im Oberholz wird saniert. Für neue Geräte und Spielhäuser sind 64 000 Euro im Etat eingeplant, das meiste soll über eine Leader-Förderung wieder reinkommen.

An der Feuerwehrzufahrt zum Störmthaler See an dessen östlichster Ecke soll ein Wasserwanderrastplatz entstehen. 25 000 Euro sieht der Etat vor. Weitere 8 000 fließen in die Planung für den Grunaer Strand.

Die Magdeborner Halbinsel soll besser an den Personennahverkehr angebunden werden. Eine Bushaltestelle am alten Dispatcherturm wird gebaut, 30 000 Euro sind dafür vorgesehen.

Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) machte klar, dass viele Regelungen im Freistaat für die Haushaltsführung aktuell unklar seien. So gebe es neuerdings die Forderung, dass nach Umbauten an bestehenden Gebäuden diese komplett, also samt Altwert, in die neue Abschreibung hineingenommen werden müssten. Bislang galt die Regelung nur für Neubauten ab diesem Jahr. Ergebnis für Großpösna: Die Sanierung am Dach des alten Rittergutes taucht nicht mehr im Etatentwurf auf.

Bekanntlich müssen die Gemeinden ab diesem Jahr die Mittel für Abschreibungen auf ihr Eigentum erwirtschaften, sonst dürfen sie nicht bauen. Die Regelung des Freistaats nach Einführung der Doppik in den Gemeindehaushalten war Jahr um Jahr nach hinten verschieben worden, soll aber nun ab 2018 gelten. In diesem Jahr drücken Abschreibungen aufs Anlagevermögen das Ergebnis der Gemeinde Großpösna um 1,9 Millionen Euro.

Kein Wunder, dass sich die Gemeinden jede Neuinvestition lange überlegen. In Großpösna seien etwa 7,5 Millionen Euro für eine neue Kita, den Hort und die Schule nötig, so Lantzsch. Der Hort zum Beispiele platze derzeit aus allen Nähten. Aber selbst in einer abgespeckten Variante werde die Summe der nötigen Baumaßnahmen noch 5,5 Millionen Euro betragen. „Eventuell werden wir 2019 den Hort in Angriff nehmen können, wenn die Pro-Kopf-Verschuldung weiter gesunken ist“, meinte Lantzsch. Ende 2017 betrug diese 437 Euro. Bis 2021 würde sie – ohne Hort – auf 271 Euro sinken. Der Hortneubau wird von ihr mit rund drei Millionen Euro veranschlagt.

Insgesamt sieht der Etatentwurf für die Gemeinde rund 8,8 Millionen Euro Erträge und 9,4 Millionen Euro Aufwendungen vor. Die Hebesätze der Steuern sollen sich nicht verändern, das Minus soll im Wesentlichen über Grundstücksverkäufe abgedeckt werden. Wichtigster Einnahmeposten Großpösnas ist der Anteil an der Einkommensteuer. In den letzten zehn Jahren habe sich das Aufkommen auf 2,3 Millionen Euro in 2018 fast verdoppelt, so Ackermann. Die Gewerbesteuern schätzt sie nach einem Einbruch in 2017 (auf 1,4 Millionen Euro) höher auf nunmehr wieder 1,75 Millionen Euro. Der Etat soll im Februar den Gemeinderäten zur Beschlussfassung vorliegen.

