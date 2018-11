Artenreicher Mischwald statt Nadelwald-Monokultur: Der Verein Trinwasserwald und Porsche wandeln einen stark sturmgeschädigten Lärchenwald in der Gemarkung Harth nahe des Zwenkauer Sees in einen jungen Mischwald um. Auf der drei Hektar großen Fläche werden unter dem Motto „Wir pflanzen Trinkwasser“ insgesamt 18 000Bäume in die Erde gesetzt.