Alexandra Schwander, Leiterin der sozialpädagogischen Wohngruppen im Domizil der Kinderarche Sachsen in der Hauptstraße, empfing am Donnerstag Besuch aus Dresden: Petra Köpping, Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration. Sie kennt das Haus seit Jahren, ist immer wieder gerne vor Ort und setzte sich mit Matthias Lang, dem Vorstandsvorsitzenden der Kinderarche Sachsen und an einem Tisch.