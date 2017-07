Wirtschaftsminister entdeckt Belantis

Zwenkau/Leipzig. Der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat gestern Nachmittag den Freizeitpark Belantis besucht. Für den 43-Jährigen, obwohl Vater von sechs Kindern und inzwischen auch schon Opa, war es eine Premiere. Er sei noch nie im Abenteuerreich gewesen, gestand Dulig.

Umso größer seine Begeisterung: „Ich bin total beeindruckt. Das Angebot ist klasse, für Klein und Groß, für jeden ist was dabei. Als Familienvater weiß ich das sehr zu schätzen“, schwärmte der Minister nach dem Rundgang mit Geschäftsführer Erwin Linnenbach. Besonderen Eindruck hinterließ die Achterbahn Huracan. „Im freien Fall nach unten, das ist schon was Besonderes“, meinte Dulig, der natürlich nicht nur zum Achterbahnfahren gekommen war.

„Als Wirtschaftsminister bin ich auch für Tourismus zuständig. Wir haben ein vielfältiges Angebot. Dazu gehört so ein Freizeitpark“ betonte er. Es sei ja auch nicht irgendein Freizeitpark, sondern der einzige im Osten und einer der fünf besten in Europa. „Darauf darf man stolz sein. Belantis ist ein Wirtschaftsfaktor für die Region, für Sachsen und ganz Ostdeutschland“, so der Minister.

Linnenbach, der Dulig aus der gemeinsamen Arbeit im Landestourismusverband kennt, nutzte den Besuch, um auf die rasante Entwicklung der vergangenen 15 Jahre und das Standortpotenzial im Südraum hinzuweisen. „Ich bin mir sicher, hier gibt es noch viel Luft nach oben. Ganzjährige Attraktionen zählen dazu. Ich komme auf jeden Fall mit meiner Familie wieder“, sagte Dulig zum Abschied.



Von Ulrike Witt