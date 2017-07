„Wo geht’s nach Panama?“ – Sicher feiern beim Highfield am Störmthaler See

Leipzig. Die Toten Hosen kommen, Clueso, Silbermond und Kraftklub – und das sind nur einige Bands aus dem Line-Up, das zum 20. Highfield das Festivalgelände am Störmthaler See bei Leipzig zum Beben bringen soll. Vom 18. bis zum 20. August wird dort wieder getanzt, gechillt, vielleicht sogar gebadet – und das diesmal mit verbalem Notausgang.

„Wo geht’s nach Panama?“ – mit diesem Notfall-Code können sich Feiernde, die sich belästigt fühlen oder denen es aus anderen Gründen nicht gut geht schnellstmöglich Hilfe organisieren. Das Konzept sei „bestechend einfach“ erklärt Jonas Rohde vom Konzertveranstalter FKP Scorpio: Wer sich mit diesem Satz an Barpersonal, Security oder Helfer auf dem Highfield-Gelände wendet, wird „ohne weitere Fragen aus der Situation gebracht“. Die Helfer seien nicht zu verfehlen, tragen grün-violette Bänder, so Rohde weiter.

Zudem müsse sich mit dem Panama-Slogan niemand groß erklären, wenn er oder sie das Gefühl hat: Ich muss hier raus. Durchaus hätten auf anderen Festivals davon auch Besucher profitiert, die mit diesem virtuellen Notausgang „etwa bei einem hartnäckigen Flirt Distanz zu einem anderen Gast schaffen wollten“. Das Feedback von anderen Konzert-Events sei insgesamt äußerst positiv.

Strengere Regeln für Taschen und Gepäck

Vielen Menschen sei in ganz unterschiedlichen Situationen geholfen worden, meist ohne Polizei, sagt Rohde. Dabei könne es auch einfach um eine kleine Auszeit gehen, denn in dem dreitägigen Gewusel seien die Besucher einer Reizüberflutung ausgesetzt, mit der nicht jeder immer zurechtkomme. Aber natürlich sei die Polizei im Fall der Fälle vor Ort. „Panama ist dafür kein Ersatz“, heißt es weiter. Die Idee für den Panama-Code haben sich Rohde & Co. übrigens aus Großbritannien abgeschaut. Dort werde das Konzept unter dem Namen „Ask for Angela“ bereits erfolgreich in Bars und Clubs eingesetzt.

Am Störmthaler See, an dem zum Highfield im vergangenen Jahr rund 35.000 Gäste feierten, wird auch in anderer Hinsicht in Abstimmung mit den Behörden am Sicherheitskonzept gefeilt. Die Regeln für Taschen und Gepäck auf dem Konzertgelände werden verschärft. So sind neben den ohnehin bekannten Gegenständen Taschen, Rucksäcke und Turnbeutel aller Art verboten. Und auch volle Tetra-Packs und Trinkflaschen sind tabu, teilen die Veranstalter auf der Highfield-Webseite mit. Doch irgendwo müssen die Wertsachen ja bleiben, und so sind Bauch- und Gürteltaschen in den Maßen 25cm x 10cm x 15cm sowie Brustbeutel im DIN A5-Format erlaubt.

Tickets für Jubiläumsausgabe

Vor allem soll sorglos gefeiert werden zur Geburtstagsausgabe des größten Indie-Rock-Festivals Ostdeutschlands. Rund 5000 Tickets sind laut Veranstalter noch zu haben, und der Countdown läuft schon, bis Headliner wie Placebo, Billy Talent und Caspar oder Less than Jake mit Ska-Punk, Rapper Fatoni oder Milky Chance mit ihrem Folktronica-Sound die Bühnen des Geländes mit angeschlossenem Festival-Strand erobern.

Von Evelyn ter Vehn