XXL-Rutsche: Mit Speed direkt an den Strand

Markkleeberg. Ein herrlicher Spaß: Mehr als 2000 kleine und große Leute sind am letzten Ferienwochenende auf Europas längster aufblasbarer Wasserrutsche am Markkleeberger See hinuntergeglitten. Die 300 Meter lange Strecke begann, wie 2016, oberhalb des Kanuparks und endete am Auenhainer Strand. Insgesamt kamen laut Veranstalter rund 10 000 Besucher und Schaulustige.

„Markkleeberg ist eine tolle Location – absolutes Urlaubsfeeling“, war Bruno Riedel von der „schauinsland-reisen CITY SLIDE“- Tour begeistert. In zehn Städten ist er diesen Sommer unterwegs, darunter in München, Köln und Hamburg. „Sonst bauen wir unsere XXL-Rutsche in Innenstädten auf. Das ist hier mit Wasser und Strand was ganz anderes“, schwärmte er.

Der Andrang war denn auch groß, die Tickets schon vor einem Monat ausverkauft. Einige, die auf gut Glück nach Auenhain pilgerten, kamen noch in den Genuss von nicht genutzten Zeiten. Gestartet wurde täglich in drei Wellen: Freitag rutschten 650 Gäste, Samstag und Sonntag jeweils 750. Dass es am Samstag regnete, störte nicht. „Wir werden doch sowieso nass“, hieß es unisono.

Nächstes Jahr soll es noch mehr Spaß in Auenhain geben. „Wir wollen 2018 unbedingt wieder nach Markkleeberg kommen – dann mit der längsten Wasserrutsche und der höchsten aufblasbaren Rampe“, kündigte Riedel an. Ganze 15 Meter soll die dann hoch sein, diesmal waren es vier Meter.



Von Ulrike Witt