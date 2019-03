Markkleeberg

In der langen Geschichte um den Wasserwanderrastplatz am Cospudener See wird das nächste Kapitel aufgeschlagen. Während das Servicegebäude bereits mit gedecktem Dach steht, ließen die Stadträte am Mittwoch die Vergabe der Bauleistungen für den Steg platzen. Die Planungen seien viel zu überdimensioniert, lautete die Begründung.

In der Kostenberechnung von 2016 sind 124 695 Euro für den Bau veranschlagt worden. Geplant ist ein Konstrukt aus zwei Stegen, einer zehn und einer 15 Meter lang, beide jeweils drei Meter breit. Sie sind miteinander verbunden und von einer Landzunge aus über eine Gangway erreichbar.

Die Firma TBS Baugesellschaft mbH Fuchshain wollte den Auftrag für 180 234,21 Euro erfüllen. Zu teuer, befand der Technische Ausschuss. Die anschließende Nachfrage im Rahmen einer Freihändigen Vergabe brachte keinen Erfolg. (die LVZ berichtete). Wieland Meißner vom für die Bauplanung verantwortlichen Ingenieurbüro IBB erläuterte die Gründe für die Kostensteigerung. So hätten sich die Auflagen für die Baugenehmigung aus umweltschutztechnischen Gründen geändert. Wasser- und Baugrundverhältnisse seien komplizierter als erwartet. Für die Verankerung des Stegs sowie den Unterwassererdbau würden inklusive ergänzender Vermesserungen und Baugrundgutachten zusätzliche Kosten fällig. Die von der Firma TBS angesetzte Summe sei in sich schlüssig und der Marktlage angepasst. Der Markt für solche speziellen Angebote sei begrenzt, so Meißner.

„Ich habe schon in der Planungsphase darauf hingewiesen, dass das Objekt überdimensioniert ist“, bemerkte Stadtrat Gerhard Pötzsch ( CDU). „Sollte es irgendwann einmal ein Boot an den Eisvögeln vorbei durch den Floßgraben aus Leipzig zu uns schaffen, reicht ein einfacher Steg, wie ihn jeder Angelverein in Eigenleistung bauen kann“, ergänzte er so anschaulich wie drastisch. Auch Nikolaus Legutke ( SPD) fand, für Paddler und Faltbootfahrer bräuchte man die vorgesehenen Abmessungen nicht. Man habe mit sich mit der Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen Wachau mbH (EGW) als Seebetreiber zusammengesetzt und sich gemeinsam aus der zu erwarteten Frequentierung heraus für den Steg in der jetzigen Form entschieden, betonte Meißner. Dennoch wurden die Ansichten über die nötige Größenordnung kontrovers diskutiert. Ungehört verhallte ein Einwurf von Falk Hartig, Leiter des Amts für Kultur und Tourismus, das steigende Potenzial im Bereich Wassertourismus und damit die Entwicklungen im Gewässerverbund zwischen Leipzig und dem Leipziger Neuseenland nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn die Schiffbarkeitserklärungen für den Cospudener und den Zwenkauer See kämen und der Harth-Kanal fertig sei, würden auch aus dieser Richtung Schiffe drängen. „Mit dem Bauvorhaben bremsen Sie auch die touristische Entwicklung aus“, mahnte Hartig.

Auf Antrag nahm Bürgermeisterin Jana Thomas den Beschluss schließlich von der Tagesordnung. Oliver Fritzsche ( CDU) drängte darauf, die Stadtverwaltung gleich mit einer Neuplanung zu beauftragen. Dabei werde man die knapp 700 000 Euro erhalten Fördermittel, 85 Prozent der inzwischen auf mehr als eine Million angewachsenen ursprünglich avisierten rund 800 000 Euro Gesamtkosten, im Blick behalten, so Thomas.

Von Gislinde Redepenning