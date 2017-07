Markkleeberg. Dass dieser Sommer bislang nicht gerade das Strandleben befördert, haben die Betreiber des Markkleeberger Sees in der vorigen Woche quasi am eigenen Leib zu spüren bekommen. „Beim Starkregen hat es uns Teile der Strände in den See gespült“, erzählt Claus Mann von der Seebetriebsfirma EGW. Besonders stark betroffen sei der Wachauer Strand. Dicke Riefen im Sand zeugten noch am Montag, mit welcher Kraft der Regen den Sand in den See trieb.

Der Wachauer Strand ist relativ kurz und steil – und damit anfällig für Wasser von oben. Dass der Strand in Sachen Erosion schwierig sein werde, sei von Anfang an bekannt gewesen, erzählte Mann. Dem müsse sich die Betreiberfirma nun eben stellen. Rund hundert Tonnen frischer Sand sollen nun den Strand wieder schön machen. Vorher müssten noch die Schäden beseitigt und etwa die Ablaufrinnen wiederhergestellt werden, so Mann.

Er hoffe, dass bis Anfang nächster Woche der Sand eingebaut und alles wieder hergerichtet sei. Aufs Strandleben muss eh niemand am See verzichten. Es gibt noch den gerade sanierten Strand in Markkleeberg-Ost und den Auenhainer Strand.

Von Jörg ter Vehn