Leipzig. Am Markkleeberger See sind am frühen Dienstagnachmittag zwei Radfahrer kollidiert und haben sich schwer verletzt. Wie es aus dem Führungs- und Lagezentrum gegenüber LVZ.de hieß, ereignete sich der Unfall um 13.42 Uhr in der Nähe des Kanuparks. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie es zu der Kollision kam, ist noch unklar.

luc