Eine engere kommunale Zusammenarbeit streben die Bürgermeister von Brandis, Naunhof, Borsdorf und Großpösna an. In einem „Letter of Intent“, also in einer Absichtserklärung, heißt es, diese vier Partner plus Machern sollen künftig die „Region Partheland“ bilden. Das noch unter Verschluss gehaltene Papier liegt der LVZ vor.

Alleinkämpfer zwischen Leipzig, Grimma und Wurzen

Als Alleinkämpfer bezeichnen sich darin die Kommunen zwischen den drei Polen Leipzig, Grimma und Wurzen. Ihnen drohe die Eingemeindung oder der Attraktivitätsverlust durch Abwanderung. Die Herausforderungen in Bezug auf die demografische Entwicklung, die Digitalisierung, Verwaltungsmodernisierung und knappe Finanzausstattung könnten am besten gemeinsam bewältigt werden. „Die Kommunen Borsdorf, Brandis, Großpösna, Machern und Naunhof setzen sich daher für eine eng verbundene und koordinierte interkommunale Kooperation ein, um die Entwicklungschancen für jede einzelne der beteiligten Kommunen zu erhöhen, Synergien zu nutzen und Ressourcen zu teilen“, heißt es in der Erklärung. Unter dem Begriff „Region Partheland“ werde ein starkes Wir-Gefühl angestrebt, das die Grundlage für einen Aktionsraum der Regionalentwicklung bietet.

„Letter of Intent“ sieht Selbstverwaltung aller Kommunen vor

An dieser Stelle lässt sich erahnen, dass es letztlich auch um eine Reaktion auf den Regionalplan Leipzig-Westsachsen geht. Dieser hatte vorgegeben, das Grundzentrum Brandis-Naunhof aufzulösen. Brandis lehnte das ab, Naunhof hingegen befürwortete das im Plan geforderte Miteinander mit Großpösna. Würden sich jetzt alle fünf Parlamente für die neue Zielsetzung begeistern, käme ein viel größeres Gebiet der Kooperation zustande, ähnlich dem Wurzener Land.

Grundsätzlich, so heißt es im „Letter of Intent“ weiter, soll die Selbstverwaltung jeder Mitgliedskommune gewahrt bleiben. Es bestehe kein Zwang, individuelle Projekte der Gemeinschaft unterzuordnen. Die Akteure seien sich der gegenseitigen Konkurrenz bewusst und sollten sich auf Augenhöhe begegnen.

Gemeinsame Handlungsfelder festgelegt

Als gemeinsame Handlungsfelder listet das Papier unter anderem die Aufgabenteilung beim vorbeugenden Brandschutz, bei der Wartung und Beschaffung von Computertechnik, in den Bereichen Datenschutz, Fachkräfteakquise sowie Ausschreibung und Vergabe auf. Abgestimmt werden solle sich auch bei der Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern zweiter Ordnung sowie beim Hochwasser- und Umweltschutz.

Weiteres Abstimmungspotenzial sehen die Bürgermeister, wenn es um ortsverbindende Bus- und Bahnlinien, die Schulnetzplanung sowie die Zusammenarbeit in der Kinderbetreuung und bei der Akquise von Gewerbeansiedlungen geht. Im Rahmen einer gemeinsamen touristischen Vermarktung könnten Rad-, Wander- und Reitwegekonzepte aufeinander abgeglichen und Veranstaltungen der Partner mitbeworben werden. Sogar gemeinsame Events der Region Partheland seien denkbar.

Finanzielle Förderung durch Freistaat soll geprüft werden

Geprüft werden soll nun, inwieweit der Freistaat diese gemeindeübergreifende Kooperation finanziell fördert. Erst wenn die Absichtserklärung mit Einverständnis der jeweiligen Stadt- und Gemeinderäte die Unterschriften der Bürgermeister trägt, kann sie in Kraft treten. Begrenzt wird das Projekt auf drei Jahre. Sollte es sich bewähren, könnte es gegebenenfalls in veränderter Form fortgeführt werden, falls die Beteiligten dies wollen.

Offizielle Stellungnahmen zu dem Papier, das nach LVZ-Kenntnis maßgeblich die Bürgermeister von Brandis und Großpösna, Arno Jesse (SPD) und Gabriela Lantzsch (parteilos), initiierten, waren nicht zu erhalten. Die fünf Kommunalparlamente sollen zunächst hinter verschlossenen Türen beraten.

