Zwenkau

Bereits im Vorjahr hatte die Stadt Zwenkau den Antrag gestellt, über das „ Sportstättenförderprogramm – Sanierung kommunaler Einrichtungen“ Mittel für dringend nötigte Reparaturarbeiten in der Stadthalle zu bekommen. Über die Bereitstellung von 90 000 Euro, im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages in dieser Woche beschlossen, hat Bürgermeister Holger Schulz (CDU) jetzt über Dritte erfahren. „Die frohe Botschaft traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel“, zeigte sich das Stadtoberhaupt positiv überrascht. „Denn noch im vergangenen Sommer haben wir einen Zwischenbescheid mit dem Hinweis erhalten, dass das Geld erst einmal alle sei.“

„Immer wieder müssen Defekte behoben werden“

Da der Zahn der Zeit an der im Mai 1998 eröffneten Kultur-, Sport- und Freizeitstätte nagt, kann Zwenkau die Finanzspritze gut gebrauchen. „Die Sanitäranlagen sind in die Jahre gekommen, immer wieder müssen Defekte behoben werden“, erläuterte Schulz. Es sei sinnvoller, einiges komplett zu erneuern. Was genau in welchem Ausmaß saniert werden kann und wie die Modalitäten für die Kommune aussehen, das sei abzuwarten. „Noch haben wir den Bescheid nicht offiziell auf dem Tisch. Erst wenn ich den habe, können wir entscheiden.“

Von Gislinde Redepenning