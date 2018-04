Zwenkau

Die Sächsische Energieagentur Saena hatte zum 23. Tag der erneuerbaren Energien nach Zwenkau eingeladen. Im Ratssaal der Stadt trafen sich am Mittwoch Experten und Vertreter benachbarter Städte.

Die Saena selbst hilft Kommunen bei ihrem Energiemanagement. Sie gibt Tipps zur kontinuierlichen und systematischen Reduzierung von Energieverbrauch und -kosten sowie zum Einsatz erneuerbarer Energien, gesetzlicher Rahmenbedingungen und zur Senkung der Umweltbelastungen beim Betrieb kommunaler Einrichtungen.

„Jeder der Teilnehmer konnte Nutzen aus der Veranstaltung ziehen und etwas mit nach Hause nehmen“, betont Bürgermeister Holger Schulz (CDU). „Die Diskussionen waren sehr sachlich, themenbezogen und orientierten sich an den Erfahrungen aller beteiligten Kommunen.“ Sie offenbarten weiteres Potenzial zu Energieeinsparungen und CO2-Reduzierungen.

Die anschließende Exkursion führte die Teilnehmer zum Bau- und Kulturdenkmal Sattelhof mit der dazugehörigen Holzheizung sowie zum Blockheizkraftwerk im Schulzentrum, das seit seinem Einbau 2017 deutlich Strom- und Heizkosten einspart. Tagsüber versorgt es Grundschule, Turn- und Speisehalle und unterstützt die Heizung im Freien Gymnasium. In der Nacht fließt der Strom in die Straßenbeleuchtung der östlichen Innenstadt, die eine Vorreiterrolle beim Umstieg auf LED-Beleuchtung in Zwenkau einnimmt.

Von Gislinde Redepenning