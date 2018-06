Die Stadt Zwenkau wächst und entwickelt sich nicht nur entlang der Außengrenzen und am Seeufer. Jetzt soll in der Pestalozzistraße 21 ein Grundstück als Ergänzung einer bereits bestehenden Wohnbebauung erschlossen werden. Die Stadträte stimmten dem Abwägungsbeschluss zum überarbeiteten Bebauungsplan am Donnerstag während ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause einstimmig zu.