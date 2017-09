Zwenkauer Klinik ab Montag komplett in Sana-Hand

Zwenkau. Ab Montag segelt das Geriatriezentrum Zwenkau unter blauer Sana-Flagge. Die Klinik in der Pestalozzistraße ist dann nach drei bewegten Jahren mit zwei Hausherren – Sana und Helios – wieder in einer Hand.

Dr. Ute Haase, Helios-Geschäftsführerin am Standort Zwenkau, überreichte Sana-Geschäftsführer Martin Jonas im Beisein von Chefarzt Dr. Ralf Sultzer, Ärzten, Pflegekräften und weiteren Mitarbeitern am Freitagmittag symbolisch den Schlüssel fürs Geriatriezentrum. „14 Jahre sind wir in Zwenkau unter Helios-Flagge gesegelt. Es gab stürmische Zeiten und Flauten. Wir sind aber immer dort angekommen, wo wir wollten. Jetzt können wir das Schiff generalüberholt, mit einer fantastischen Mannschaft übergeben“, erklärte Haase emotional berührt.

Jonas freute sich, dass die Zwenkauer Klinik mit Innerer Abteilung und Geriatrie nach der 2014 kartellrechtlich erzwungenen Trennung wieder zusammenwachsen kann: „Akut und Reha gemeinsam zum Wohle der Patienten.“ Sein Geschenk ans Team: „Das Geriatriezentrum soll als altersmedizinisches Zentrum anerkannt werden. Der Antrag liegt dem Ministerium in Dresden ganz frisch vor. Das wäre die Krönung Ihrer Arbeit“, so Jonas zu den Mitarbeitern.

Bürgermeister Holger Schulz (CDU) versicherte Jonas, das zur Bornaer Sana Klinik gehörende Krankenhaus weiter zu unterstützen, wenn nötig, auch das Eis im Hafen aus dem Weg zu räumen.

Von Ulrike Witt