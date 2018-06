. Es geht jetzt los mit dem Pilotprojekt „Glasfaserausbau im Trenchingverfahren“. Die Bauarbeiten haben begonnen. Glasfaseranschlüsse werden in den nächsten Monaten bis in die Keller und Wohnungen vor allem in den bisher unterversorgten Stadtteilen Auenhain, Gaschwitz und Wachau sowie in Teilen des Eulenbergs verlegt.