110 Jahre: Posaunenchor Markranstädt geehrt

Markranstädt. Mit der Pro-Musica-Plakette des Bundespräsidenten ist jetzt der Posaunenchor Markranstädt ausgezeichnet worden. Dieter Herz, Referatsleiter beim Sächsischen Staatsministerium für Kultus, überreichte die begehrte Plakette beim Posaunengottesdienst am Sonntag in der St.-Laurentiuskirche. Am Vortag hatte der Klangkörper, der zu den ältesten der Stadt zählt, bei einem Festkonzert seinen 110. Geburtstag gefeiert. Landesposaunenwart Jörg-Michael Schlegel dirigierte das Bläserorchester, hatte mit den Männern und Frauen auch zuvor einige Übungsstunden absolviert. Wie es aus Chorkreisen hieß, werde ein ständiger Dirigent aktuell auch gesucht.

Die Pro-Musica-Plakette des Bundespräsidenten. Quelle: Kempner

Der Posaunenchor besteht aus rund zwei Dutzend Musikern. Die erfreulich hohe Zahl an Aktiven sei die Folge davon, dass sich ein zweiter Posaunenchor in der Stadt, der von der Landeskirchlichen Gemeinschaft, vor rund zwei Jahren mehr oder weniger aufgelöst habe, hieß es.

Der Posaunenchor war 1907 von Gastwirt Richard Heerde gegründet worden. Ein Flügelhorn mit Gravur von damals glänzte denn auch bei einer Ausstellung zum Chor.

Von -tv