61-Jährige wird beim Baden im Kulkwitzer See bestohlen

Markranstädt. Diebstahl beim Baden: Während eine 61-Jährige am Montagabend auf dem Kulkwitzer See ihre Runden drehte, wurden ihre Wertsachen gestohlen. Die Frau war den Polizeiangaben zufolge gegen 17.15 Uhr für etwa 15 Minuten im Wasser. Ihre Kleidung, ein Handy, die Autoschlüssel sowie eine Geldbörse hatte sie in einem Korb am Strand in Markranstädt zurückgelassen und diesen mit einem Handtuch zugedeckt. Als sie zurückkehrte, waren die Sachen nicht mehr da.

Mit dem Telefon eines anderen Badegasts verständigte sie die Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlung auf.

