Markranstädt

Benutzt wird er schon länger, am Freitagnachmittag wurde er nun auch offiziell eröffnet: der Rad- und Wanderweg durch den Pappelwald in Markranstädt. Auf einer Länge von 1500 Metern führt er vom Westufer des Kulkwitzer Sees bis nach Göhrenz. Er stellt einen Lückenschluss in der Radwegeroute des Grünen Rings Leipzig dar.

„Uns ist die attraktive Gestaltung des Westufers des Kulkwitzer Sees ein großes Anliegen“, sagte Markranstädts Bürgermeister Jens Spiske (Freie Wähler). „Dabei ist die heutige Einweihung ein großes Etappenziel.“ Die Stadt sei von der Ausschreibung ein wenig überrascht worden, das Angebot sehr verlockend gewesen. „Am Ende ist aber alles so gekommen, wie wir das gehofft hatten“, so Spiske. Ein Dank gehe daher an die ausführende Firma Grünland. „Es ist nicht selbstverständlich bei solchen Projekten im Kostenrahmen zu bleiben“, meinte Spiske. „Und gleich gar nicht, dann auch noch früher fertig zu stellen.“

Auf geht’s: Leipzigs Bürgermeister Heiko Rosenthal (links) und Markranstädts Bürgermeister Jens Spiske (3. von rechts) weihen den Radweg ein. Quelle: Kempner

Auch Leipzigs Umweltbürgermeister und Sprecher des Grünen Rings, Heiko Rosenthal ( Die Linke), war zufrieden. „Manchmal haben ja die Umlandgemeinden den Eindruck, die große Stadt Leipzig mache, was sie wolle“, sagte er zur Eröffnung. „Aber der Grüne Ring ist ein gutes Beispiel, dass es auch zusammen auf Augenhöhe geht.“ Der Radweg in Markranstädt sei eines von vielen Projekten, die im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Nationale Klimaschutzinitiative“ realisiert werden. Mit Abstand das größte. „Zudem bauen wir – auch in Markranstädt – Ladesäulen für Elektrofahrzeuge“, so Rosenthal.

Die Kosten des Radwegs schlagen mit 345 000 Euro zu Buche, davon werden 203 000 Euro gefördert. Insgesamt investiert der Grüne Ring im Rahmen dieser Initiative etwa 464 000 Euro. Zur gestrigen Eröffnung kamen viele Interessierte und Engagierte, um den Radweg gleich auszuprobieren. Nicht selbstverständlich, wie Marco van Elkan vom Projektträger, dem Forschungszentrum Jülich, im Namen des Bundesministeriums für Umweltschutz meinte. „Das zeigt, dass sich die Leute hier vor Ort engagieren.“ Der Radweg selbst sei zwar eine lokale Sache, könne aber auch im globalen Kontext, auch vor dem Hintergrund der gerade stattfindenden Klimakonferenz in Kattowitz gesehen werden.

Aufwärts: Schon das erste Stück des neuen Weges durch den Pappelwald hält einen steilen Anstieg bereit. Quelle: Kempner

Markranstädts Stadtrat Jens Schwertfeger hatte zu Anfang ein unsicheres Gefühl. Schließlich sei der Preis für den Ausbau sehr niedrig gewesen. „Zudem war der Prozess schon auch geprägt von Diskussionen“, sagte er. Naturschutz auf der einen, Barrierefreiheit auf der anderen Seite. Denn: Der Weg geht – wie der ursprüngliche Pfad durch den Pappelwald – mit teils starken Differenzen hoch und runter. „Um komplette Barrierefreiheit zu erreichen, hätten wir das Gelände komplett verändern oder Trassen bauen müssen“, so Schwertfeger. Da habe allerdings der Umweltschutz dagegen gestanden. „Jetzt ist ein Kompromiss auf der alten Trasse entstanden.“

Allerdings: Der Weg wird nicht nur von Radfahrern und Spaziergängern genutzt. „Leider fahren hier auch Leute mit dem Motorrad lang“, ärgerte sich Bürgermeister Spiske. „Oder sie reiten mit Pferden über den Weg.“ Beides sei schädlich, beschädige die obere Schicht. „Ich möchte an alle appellieren, sorgsam mit dem Weg umzugehen“, meinte er. „Schließlich soll er noch lange erhalten bleiben.“

Von Linda Polenz