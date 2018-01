Alkohol häufigste Ursache für nicht-genetische Behinderung bei Babys

Markranstädt/Leipzig. Manche Behinderungen bei Neugeborenen sind vermeidbar. Zum Beispiel diejenigen,die durch Alkohol während der Schwangerschaft verursacht werden. Eine Ausstellung in der Stadthalle will über die Gefahren aufklären. Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch als Schirmherrin war am Montag bei der Eröffnung dabei.

Alkohol sei die Droge Nummer eins in Deutschland, erklärte Klepsch. Ihr als Sozialministerin liege es daher sehr am Herzen, die Gefahren nicht klein zu reden, sondern im Gegenteil dafür zu sensibilisieren. Alkohol gehöre in der Gesellschaft oft dazu. Ihr sei es wichtig, Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen, was Alkohol während der Schwangerschaft bewirkt. „Und diese Folgen sind vermeidbar“, so die Ministerin.

Nach Schätzungen des Vereins FASD Deutschland – die Buchstaben stehen für „Fetal Alcohol Spectrum disorder“ also Fetale Alkoholspectrumsstörung – werden in jedem Jahr rund 4000 Kinder mit der Behinderung geboren. Die Dunkelziffer sei höher, betrage vermutlich 10 000 bis 15 000, heißt es beim Verein. Die Schädigungen könnten sehr unterschiedlich ausfallen, reichten vom Minderwuchs über Kleinköpfigkeit bis zu Schäden im zentralen Nervensystem. Kinder mit FASD seien für ihr gesamtes Leben geschädigt, könnten oft allein kein normales Leben mehr führen, seien auf Hilfe angewiesen. FASD sei die häufigste nicht-genetische Behinderung bei Neugeborenen, sagte die Vorsitzende des FASD-Netzwerks Nordbayern, Heike Kramer. Und sie sei absolut vermeidbar. In Deutschland werde aber jede Stunde ein Baby mit der Behinderung geboren.

Die Ausstellung, die sich mit ihrem Kuppelzelt ein bisschen verlor in der großen Stadthalle, informiert über die Themen Schwangerschaft, Alkohol und dessen Folgen auf Embryos. In einer Art begehbarer Gebärmutter wird die Entwicklung des Kindes von der ersten bis zur 40. Woche detailliert und multimedial dargestellt. Eindrucksvolle Fotos aus dem Mutterleib erklären etwa die Entwicklungsphasen. An anderen Stellen kommen dann FASD-geschädigte Kinder und Jugendliche zu Wort, berichten in kurzen Statements über ihre Probleme im Alltag.

Alkohol sei ein Zellgift, erinnerte Kramer. Das Ungeborene benötige zum Abbau zehnmal so lange wie die Mutter. Es gebe keinen sicheren Grenzwert für den Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Nach Aussage ihres Vereins gaben nur zwei von zehn befragten Frauen an, während der Schwangerschaft gar keinen Alkohol getrunken zu haben. Zwischen die Aussagen „Ich trinke nichts“ und „Ich trinke gar nichts“ passten erfahrungsgemäß eben doch einige Drinks, so Kramer.

Die Ausstellung ist am Dienstag noch bis 16.30 Uhr in der Stadthalle zu sehen, Mittwoch und Donnerstag macht sie von 9 bis 16 Uhr Station im AOK-Hauptgebäude in der Willmar-Schwabe-Straße 1 in Leipzig.

Von Jörg ter Vehn