Arg strapazierter Boden der Stadthalle wird in Sommerferien saniert

Markranstädt Nach 20 Jahren Dienst - Arg strapazierter Boden der Stadthalle wird in Sommerferien saniert Er hat gelitten. Der Boden der Stadthalle ist nach 20 Jahren hartem Dienst unter den Bürgern nun verschlissen, muss repariert werden. Geschehen soll das in den Sommerferien.

Musste ganz schön was ertragen: Nach 20 Jahren im Dienst soll der Boden der Stadthalle Markranstädt in den Sommerferien ausgetauscht werden. Die Unterkonstruktion müsse repariert, der Belag komplett erneuert werden, so die Stadt. Quelle: Fotos;: André Kempner