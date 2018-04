Leipzig. Am Freitagnachmittag ist in Markranstädt bei Leipzig ein Auto gegen einen Baum gefahren. Nach Polizeiangaben wurden die drei Insassen des Wagens verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde am Nachmittag geborgen, die Straße ist inzwischen aber wieder frei. Wie der Unfall auf der Straße An den Windmühlen zwischen Markranstädt und Dölzig zustande kam, ist noch unbekannt.

