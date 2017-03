Markranstädt. Beim Überholen einer Straßenkehrmaschine verunfallte am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin (30) auf der B 87. Am Abzweig nach Quesitz hatte sie laut Polizeiangaben übersehen, dass die Maschine nach links abbog in die Hauptstraße. Sie versuchte auszuweichen, kam nach links von der Fahrbahn ab, ihr Ford Eco Sport überschlug sich, stoppte nahe dem Alpakahof. Sie blieb laut Polizei unverletzt, wie der Fahrer der Kehrmaschine. Ihr Ford erlitt dagegen mit 15.000 Euro einen Totalschaden.

Von -tv