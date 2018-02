B 87: Nach Reparatur nur noch langsam erlaubt

Markranstädt/Leipzig. Im Vorjahr wurde die viel befahrene Bundesstraße 87 zwischen Miltitz und Markranstädt mit etwas Bitumen und Split angehübscht und für Autoreifen griffiger gemacht. Ergebnis: Jetzt dürfen Autofahrer nur noch langsamer fahren als vorher. Was war passiert?

Bei der Oberflächenbehandlung sei im Vorjahr eine Bitumenemulsion aufgebracht worden, erläutert Kreissprecherin Brigitte Laux die Vorgeschichte. Diese Schicht sei ordnungsgemäß mit Split versehen und gewalzt worden. Autos durften weiter darauf fahren, sollten dies aber eben langsamer und mit Hinweis auf den Split vorsichtiger tun. So weit, so normal.

Es kam aber, wie es kommen musste: „Wenn nun auf dem frischen Belag Vollbremsungen erfolgen oder mit Vollgas angefahren wird, wird der Belag seitlich herausgedrückt beziehungsweise schiebt sich zusammen und es entstehen Verwerfungen“, erklärt Laux. Davon gab es nach der Baumaßnahme etliche.

Dabei handele es sich also nicht um mangelnde Qualität bei der Ausführung der Oberflächenbehandlung, sondern um Schäden durch Verkehrsteilnehmer, so die Kreissprecherin. Sie bemängelt damit quasi die Qualität der Autofahrer, die sich nicht an die Regeln gehalten hatten.

Im Frühjahr sollen die Schäden nun beseitigt werden. „Da dies derzeit wegen der kalten Temperaturen nicht möglich ist, wurde durch die Straßenmeisterei Zwenkau eine Gefahrenbeschilderung mit Geschwindigkeitsbegrenzung aufgestellt“, erklärt Laux die Situation. Daher gilt als Höchstgeschwindigkeit nun Tempo 60, statt der bisher erlaubten 80 Stundenkilometer.

Nicht jedem Autofahrer leuchtet das ein. Die Schäden seien zwar nicht gravierend, meint auch Laux, denkt aber auch an andere Verkehrsteilnehmer: „Sie könnten aber zum Beispiel Motorradfahrern zum Verhängnis werden.“

