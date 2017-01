Markranstädt. In Sachen Karneval ist das kleine Seebenisch ganz groß. Der dortige Kultur- und Faschingsverein (KFV) veranstaltet auch in diesem Jahr wieder sechs Veranstaltungen, von denen die meisten schon jetzt ausverkauft sind.

Einige munkeln, dass zum Beispiel die Plätze in den beliebten Abendveranstaltungen (11., 18. und 25. Februar ab 19.30 Uhr) schon vergriffen waren, bevor der Vorverkauf begann. Nein, nein, hieß es vom Verein. Für die Premiere am 11. Februar gebe es noch einige Karten.

Der KFV, bekannt durch seine äußerst aktiven und in Meisterschaften erprobten Tanzgruppen sowie seinen humorvollen Umgang mit der Stadtpolitik, versucht sich in diesem Jahr erstmals an einem Jugendfasching. Am 10. Februar ab 20.11 Uhr geht es dafür rund in der Grünen Eiche in Gärnitz, wo alle KFV-Faschingsveranstaltungen stattfinden.

Neu ist in diesem Jahr auch, dass beim Kinderfasching (5. Februar 15 Uhr) beim Einlass genauer hingesehen wird. Nachdem in den Vorjahren teilweise mehr Eltern, Omas, Tanten und Onkel dabei waren als Kinder, sei nun nur noch eine Begleitperson je Kind erlaubt, heißt es. Kinder zahlen drei Euro wie bislang, die Begleiter nun fünf.

Neu im Programm ist auch ein „Kaffeefasching für Junggebliebene“ am 19. Februar ab 15 Uhr. Dahinter verbirgt sich der frühere Rentnerfasching – nur ohne diskriminierenden Namen. Außerdem war der, wegen voller Abendveranstaltungen, sowieso zunehmend von jüngeren besucht worden, die das Programm gern sehen wollten.

Karten (11.2., Kinder-, Jugend- und Kaffeefasching) gibt’s unter Tel. 0157 59039962.

Von Jörg ter Vehn