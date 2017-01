Markranstädt. Sowas hat die Stadthalle von Markranstädt auch noch nicht allzuoft erlebt: Tosenden Applaus gab es am Wochenende nach dem 7. Tanzfest des Tanzstudios Kohlmann.

124 junge Tänzerinnen hatten bei zwei Vorstellungen fast 800 Zuschauer begeistert – Gänsehaut pur war das Ergebnis des bislang größten Tanzfestes des Studios.

„Es gab keine Komplikationen, bis auf ein paar kleine Patzer hat alles geklappt“, freute sich Inhaberin Renate Kohlmann etwas erschöpft am Montag.

Das große Tanzfest veranstalte sie eigentlich für die Kinder, erzählte sie. Schon bei der Generalprobe habe sie bemerkt, wie einige der kleineren die größeren in ihren Kostümen angehimmelt hätten. „Das baut auf“, sagte sie. Die Kinder seien hinterher zu noch größeren Leistungen angespornt, habe sie schon öfter festgestellt.

Ehrensache, dass die Großen und die Kleinen besonders schick kostümiert waren für das Fest. Kohlmann lässt sich das viel Geld kosten. Einige der Kostüme habe sie eigens in Amerika oder England geordert, andere vor Ort schneidern lassen. „Allein 13 Bienchen habe ich dieses Mal bestellt“, schmunzelte sie.

Das Ergebnis konnte sich wahrlich sehen lassen. Zweieinhalb Stunden lang nahmen die Tänzerinnen, von denen die jüngste vier und die älteste 62 Jahre alt waren, das Publikum mit auf eine Reise durch die Musik und die Märchen.

Es habe mit klassischen Polkas zu einem Medley aus verschiedenen Kompositionen von Richard Strauss begonnen, erzählte Kohlmann selber übers Programm. Im zweiten Teil sei es dann rockiger geworden. Die Jazz-Tänzerinnen und Teilnehmerinnen aus den Fitnesskursen hätten in einem Mix aus Jazztanz, Step-Aerobic, Zumba und DrumsAlive ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt. „Besonders bei Zumba und DrumsAlive ließ sich das Publikum schnell von der dynamischen Stimmung anstecken und klatschte begeistert mit“, berichtete Kohlmann.

„Fantasia“ hieß dann nach der kurzen Pause das Hauptthema. Vor einem liebevoll gestalteten Bühnenbild entführten die kleinen und großen Ballerinas in zauberhaften Kostümen die Zuschauer in eine ganz besondere Fantasiewelt. „Hänsel und Gretel“, Walt Disney-Filmklassiker von „Micky Mouse“ über „Pinocchio“ bis zur „Eiskönigin“ wurden tänzerisch umgesetzt.

Besonders die vier- bis sechsjährigen Tänzerinnen hätten durch ihre unbekümmerte Art das Publikum in ihren Bann gezogen, so das Tanzstudio. „Highlight waren in diesem Teil auch die Soloauftritte der Nachwuchstänzerinnen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Leistung von Carolin Klemd“, so Kohlmann. In ihrem Polka-Solo auf Spitze habe sie bereits im ersten Teil das Publikum begeistert. Ihr Talent und ihren tollen Ausdruck habe sie bei ihrem Solo zum Walt Disney-Klassiker „Let It Go“ aus dem Film „Die Eiskönigin“ unter Beweis gestellt.

Zum Finale kamen alle noch mal auf die Bühne, auch Studio-Leiterin Renate Kohlmann, und verabschiedeten sich tänzerisch.

Alle drei Jahre veranstaltet das Studio sein Tanzfest, auch wegen der hohen Kosten, auch für die Kostüme und die Halle. „Ich lasse jedes Mal ein paar tausend Euro liegen“, seufzte die Chefin. Dennoch solle es bereits in zwei Jahren das nächste Fest geben – dann als Höhepunkt des 20-jährigen Bestehens des Tanzstudios.

Von Jörg ter Vehn