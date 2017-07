Markranstädt. Zum 110. Jahrestag seiner Aufstellung in diesem September soll das Bismarck-Denkmal im König-Albert-Park wieder neu erstrahlen. Daran arbeitet der Heimatverein Markranstädt.

Der streitbare Otto vom Bismarck (1815-1898), erster Reichskanzler des von ihm maßgeblich „gebauten“ Deutschen Reiches, aber auch „Erfinder“ der gesetzlichen Sozialversicherungen (Krankheit, Unfall, Rente) wurde schon zu Lebzeiten verehrt. Zu seinem 80. Geburtstag wurde er in Markranstädt wie auch in rund 450 anderen deutschen Städten zum Ehrenbürger gemacht. Ein paar Jahre nach seinem Tod wurde 1907 im damals neuen König-Albert-Park (heute: Stadtpark) ihm zu Ehren ein Denkmal mit Brunnen und Blumenrabatten aufgestellt.

Überlebt hat von der Pracht, die in einer Ausstellung zum Park derzeit noch im Bürgerrathaus noch zu sehen ist, nur der Stein. Die Kupferplatte mit dem Konterfei des Kanzlers ist längst verschwunden. Und eine solche soll auch nicht wieder angeschraubt werden. „Die wäre genauso schnell wieder weg, wie wir sie anbringen könnten“, weiß Rainer Schröder vom Heimatverein Markranstädt. Stattdessen solle eine 70 Zentimeter im Durchmesser umfassende sandgestrahlte Steinplatte das Denkmal wieder zieren.

Dieses Bild soll die künftige Steinplatte wieder zieren. Quelle: Heimatverein Markranstädt

„Wir haben die nötige Genehmigung eingeholt dafür“, erzählt der rührige Schröder. Kontakt habe es dazu gegeben zur Bismarck-Stiftung, die einen Vertreter zur Wiedereröffnung des Denkmals Anfang September entsenden werde. Eine Ausstellung der Stiftung zu Bismarck im Rathaus werde zeitgleich gestaltet.

Noch seien nicht alle Mittel für das Denkmal beisammen, erklärt der Vereinsvorsitzende. Aber die Sachspenden etwa zum Reinigen des Steins und auch für die Ketten rundherum seien fest zugesagt. Alls in allem kämen 2500 bis 3000 Euro zusammen, die der Verein benötige, weiß Schröder. Wer helfen will: Die Kontakt- und Kontodaten sind im Internet unter www.mh-ev.-de zu finden.

Der privat finanzierte Denkmal-Wiederaufbau könnte der Startschuss für die Sanierung des früher sehr beliebten Parks sein. Die Anlage, die mit Teich, Brücke und unzähligen Blumenrabatten ein Schmuckstück in der Stadt war, verfiel wie berichtet später zu DDR-Zeiten, gleicht heute eher einem Wald. Über das neue Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ will das Rathaus nun Mittel für eine Sanierung beantragen. In diesem Jahr müssten jedoch erst umfangreiche Vorarbeiten für den Antrag erstellt werden, heißt es im Rathaus. Im nächsten Jahr könne dann der Antrag gestellt und sich auch um die nötigen Eigenmittel im Haushalt der Stadt bemüht werden.

Von Jörg ter Vehn