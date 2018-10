Markranstädt

Ein großer Tag für einen großen Verein. Die Chorgemeinschaft Scharnhorst Großlehna e.V. feiert morgen ihr 135-jähriges Bestehen. Allerdings nicht zu Hause in Großlehna, sondern in Schladebach, weil dort im Gasthof „Heiterer Blick“ ein entsprechend großer Saal zur Verfügung steht.

„Ein Chor ist eine große Gemeinschaft. Zu unseren Gratulanten zählen Chöre aus Günthersdorf, Schladebach und Räpitz, da braucht man viel Platz“, erklärt Vereinschef Olaf Hertzsch. Allein seine Chorgemeinschaft habe 52 Mitglieder, davon 37 aktive Sängerinnen und Sänger.

Hertzsch selbst ist schon 40 Jahre Mitglied des Ensembles, 22 davon zugleich im Vorstand. Trotzdem zählt er damit noch längst nicht zu den dienstältesten Sängern. Regina Plaschka hingegen schon. Sie singt bereits seit 1947 mit und wird morgen anlässlich des Vereinsjubiläums für 71 Jahre Mitgliedschaft in der Chorgemeinschaft geehrt.

Gegründet wurde der Chor im Oktober 1883 als Männergesangsverein „Frohsinn“ Groß- und Kleinlehna. Bei einem Sängerfest in Muschwitz traten 1949 erstmals Frauen und Männer in einem gemischten Chor auf. Der Erfolg motivierte die Sangesfreudigen zum Zusammenschluss in der „Chorgemeinschaft der LPG Scharnhorst Großlehna“.

In den ersten 124 Jahren ihres Bestehens wurde die Chorgemeinschaft von insgesamt 14 Dirigenten geleitet. Mit Vera Ritter schwingt seit 2011 erstmals eine Frau den Taktstock in Großlehna. Das Repertoire des Chores umfasst nahezu das gesamte Spektrum deutschen wie auch internationalen Liedgutes. Es reicht von geistlicher Musik, Gospel, Pop und Evergreens mit Chorsätzen über Barock, Klassik und Romantik bis hin zu modernen, neuzeitlichen Arrangements.

Geprobt wird montags von 18.30 bis 21 Uhr in der Großlehnaer Grundschule „Nils Holgersson“. Übrigens auch am kommenden Montag, direkt nach dem Feierwochenende. „Muss ja“, meint Hertzsch, „Bald kommt die Zeit der Weihnachtskonzerte, da gibt’s keine Pause!“

Von Rainer Küster