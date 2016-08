Es ist angerichtet: „Der Kommissar“ kann kommen, seine „Jeanny“ mitbringen, zusammen können sie „Out of the Dark“ auf dem Gelände der Alten Gärtnerei in Seebenisch am heutigen Samstagabend „Rock me Amadeus“ singen. Das 19. Seebenischer Open Air steigt ab 19 Uhr. Stargast dieses Mal: „Falco – The Show“.