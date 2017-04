Markranstädt . Ein leestehendes früheres Autohaus in der Leipziger Straße in Markranstädt ist in der Nacht zu Sonnabend niedergebrannt. Nach Polizeiangaben brach das Feuer gegen 1.20 Uhr aus. Die Freiwillige Feuerwehr versuchte mit einem Großaufgebot, die Flammen in dem etwa 300 Quadratmeter großen Flachbau zu löschen. Der Einsatz zog sich bis in die Morgenstunden. Die Polizei schließt Brandstiftung derzeit nicht aus, die Kripo ermittelt.

Wie Mike Köhler vom Kreisfeuerwehrverband mitteilte, habe der Einsatzleiter sofort nach Eintreffen am Brandort die Ortsfeuerwehren von Döhlen/Quesitz und Lindennaundorf nachgefordert. "Eine Brandbekämpfung von innen war zu diesem Zeitpunkt wegen Einsturzgefahr nicht mehr möglich", so Köhler.

Das Gelände sei schwer zugänglich gewesen für die Kameraden. Um effektiver löschen zu können, sei dem Löschwasser Schaummittel hinzugefügt worden. "Die Brandbekämpfung wurde über drei Seiten realisiert, zudem wurde der Gelenkmast in Stellung gebracht", berichtete Köhler. Mehr Bäume seien gefällt worden, um an alle Glutnester zu gelangen, die Dachhaut sei über den Gelenkmast geöffnet worden.

Das Feuerwehrtechnische Zentrum sei angefordert worden, um vor Ort Nachschub für gebrauchte Atemschutzgeräte, Schaummittel und Schläuche zu liefern. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden, zur Schadenshöhe oder Ursache wurde zunächst nichts bekannt.

lvz