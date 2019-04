Markranstädt

Mit der Verabschiedung des Satzungsbeschlusses zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan haben die Markranstädter Stadträte am Donnerstag den Weg für den Neubau des Aldi-Marktes in der Leipziger Straße freigemacht. Das Votum der Abgeordneten war zugleich mit dem Auftrag an den Bürgermeister verbunden, den entsprechenden Durchführungsvertrag mit dem Discounter zu unterzeichnen. Dieser regelt die Realisierung des Vorhaben- und Erschließungsplanes.

Baustart noch vor dem Sommer

Für Torsten Spaller, Chef des Bereiches Immobilien und Expansion der Aldi Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG, geht das Neubauvorhaben damit in seine heiße Phase. „Der Bauantrag ist bereits eingereicht. Wenn alles glatt läuft, können wir im Juli, vielleicht sogar schon Ende Juni loslegen.“ Begonnen werde mit dem Abriss des bestehenden Gebäudes. Der neue Markt entsteht an der Stelle, wo sich jetzt der Parkplatz befindet und setzt somit die Bebauung entlang der Leipziger Straße fort.

Der neue Aldi soll die Lücke zur Straße schließen. Quelle: Kempner

„Die Verkaufsfläche erhöht sich von aktuell 743 auf künftig 1070 Quadratmeter“, erläutert Spaller. Da es sich bei Aldi um einen sogenannten Gleichordnungskonzern handelt, der in allen Märkten das identische Angebot führt, sei keine Erweiterung des Sortiments vorgesehen. „Unsere Kunden profitieren von großzügigeren Flächen zum entspannten Einkaufen. Hohe Decken und große Fensterfronten sorgen für viel Tageslicht, es wird einen separaten Rückgabebereich für Pfandflaschen geben, ein Kunden-WC mit Wickeltisch, Kühlmöglichkeiten für Obst und Gemüse sowie großzügige Parkplatzflächen mit Familien- und Behindertenparkplätzen sowie Fahrradstellplätzen.“ Insgesamt sollen Parkplätze für rund 80 Fahrzeuge entstehen.

Photovoltaikanlage kommt aufs Dach

Aber auch für Aldi selbst verbinden sich mit dem Neubau zahlreiche Vorteile. „Durch eine PV-Anlage auf dem Dach nutzen wir erneuerbare Energien, zudem wird CO2 als Kältemittel eingesetzt und die Beleuchtung erfolgt durch energiesparende LED-Technik“, erklärt Spaller. Darüber hinaus sollen sich betriebswirtschaftliche Effekte in der Optimierung der Arbeitsabläufe sowie eine verbesserte Warenpräsentation durch die Vergrößerung der Verkaufsfläche ergeben. Auch die Kapazität der Lager- und Sozialräume wird von derzeit 300 auf rund 470 Quadratmeter vergrößert.

Die interessante architektonische Lösung des neuen Baukörpers soll die optische Außenwirkung des ALDI-Konzerns mit einer Fortführung typischer Elemente des Erscheinungsbildes der Stadt Markranstädt verbinden. Auffälligstes Merkmal dieser Synergie ist ein terrakottafarbener Kubus auf dem Dach des Gebäudes im Bereich der Kreuzung Albertstraße.

Für die rund sechs Monate währenden Bauarbeiten will ALDI für seine Kunden ein Verkaufszelt errichten, in dem das gesamte Sortiment erhältlich sein soll. Wo das entsteht, ist allerdings noch nicht endgültig geklärt. Zu den favorisierten Standorten zählt das Gelände des ehemaligen Autohauses in der Leipziger Straße. Obwohl die Verhandlungen sowohl mit dem Grundstückseigentümer als auch der Stadt sehr positiv verliefen, räumt Torsten Spaller ein, dass man noch nicht zu einer verbindlichen Lösung gelangt sei.

Von Rainer Küster