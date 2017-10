Endspurt für den Markranstädter Musiksommer

Markranstädt. Der Sommer ist Geschichte, der Markranstädter Musiksommer noch nicht: Beim Abschlusskonzert am Sonnabend, dem 21. Oktober, gibt es Teile aus Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“, zudem ein Werk von Bach und die Reformations-Sinfonie von Mendelssohn Bartholdy. Ab 16 Uhr spielt das Orchester des Sinfonischen Musikvereins Leipzig unter Leitung von Kantor Frank Lehmann in der St. Laurentius-Kirche, Karten kosten 13 Euro.

Der rührige Kantor weist darauf hin, dass danach das musikalische Angebot in der Kirche noch weitergeht. So kommt am Freitag, dem 17. November, um 19 Uhr „Der Mann mit der Mundharmonika” vorbei. Karten für das Michael-Hirte-Konzert kosten 29,90 Euro.

Am Buß- und Bettag, dem 22. November, findet ab 16 Uhr ein Gedenkkonzert statt. Zum Reformationsjubiläum werden Werke von Martin Luther sowie Bearbeitungen seiner Choräle von Zeitgenossen und Komponisten späterer Jahrhunderte vom Kammerchor Vox Humana aus Leipzig unter Leitung von Martin Krumbiegel gebracht. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Im Mendelssohn-Saal im Neuen Gewandhaus gibt es am 15. Dezember das Weihnachtskonzert. Ab 20 Uhr führen das Orchester des Sinfonischen Musikvereins, die Kantorei Markranstädt und drei Solisten Teile von Händels „Messias“, Humperdincks „Hänsel und Gretel“, das Fagottkonzert von Mozart sowie Chormusik zur Advents- und Weihnachtszeit auf. Die Karten (15 Euro) für dieses Konzert gebe es auch in Markranstädt im Pfarramt Schulstraße 9 zu kaufen, so Lehmann.

Zweigeteilt wie immer wird schließlich das Weihnachtsoratorium von Bach aufgeführt. Die Kantaten eins bis drei am 16. Dezember um 15 Uhr, die Kantaten vier bis sechs am Tag darauf ab 15 Uhr. Der Eintritt kostet jeweils 15 Euro, Kombitickets zu 25 Euro gibt es ab nächsten Dienstag im Pfarramt zu kaufen. Es empfehle sich, die Tickets für alle Konzerte rechtzeitig zu erwerben, so Lehmann.

Von -tv