Feuerwehren trainieren für Chlorgas-Ernstfall in Markranstädt

Leipzig. Die Szenerie glich einem Hollywood-Blockbuster: Blaulichter überall am Bad, Dutzende Einsatzkräfte, abgesperrte Bereiche, mittendrin einige Feuerwehrmänner in luftdichten Gummi-Anzügen, die sie wie Raumfahrer aussehen und sich bewegen ließen. Im Stadtbad Markranstädt probten sechs Ortsfeuerwehren von Markranstädt gemeinsam mit dem Gefahrengutzug Süd und Erkundungszug sowie dem Kreisbrandmeister Nils Adam des Landkreises Leipzig den Ernstfall.

Feuerwehrleute probten im Stadtbad Markranstädt den Ernstfall: Im Mittelpunkt des Szenarios stand ein technischer Defekt der Chlorgas-Anlage. Die Einsatzkräfte agierten zum Teil in Schutzanzügen, auch realistisch geschminkte "Verletzte" mussten versorgt werden. Fotos: Jörg ter Vehn Zur Bildergalerie

Dabei werde der technische Defekt an der Chlorgasanlage im Stadtbad mit Austritt von Chlorgas simuliert, erklärte das Rathaus. Es ist giftig, kann Übelkeit, Sehstörungen und Atemnot bis hin zum Atemstillstand verursachen. „Es wird davon ausgegangen, dass eine Chlorgaswolke Richtung Nord-Osten zieht“, so Sprecherin Heike Helbig. 20 Verletze sind ebenfalls Teil des Szenarios, das mit viel Schminke und Gas aus einer Übungsflasche erschreckend echt wirkt. Ziel sei es, die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Wehren über die Stadtgrenze hinaus zu intensivieren und die Kommunikation zu testen, so Helbig.

Der so genannte Gefahrengutzug Süd setzt sich aus speziell ausgebildeten und ausgerüsteten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Frohburg und der Freiwilligen Feuerwehr Eschefeld zusammen. Der Erkundungszug wird aus Elstertrebnitz abgesandt.

Kreisbrandmeister Adam notierte sich viel in seinen Block. Etwa das Vorgehen der Einsatzkräfte bei der Suche nach Verletzten, aber auch zur Zusammenarbeit der Wehren - viel zum Auswerten hinterher. „Das ist ja auch eine Übung her, keine Könnung“, erklärte er.

Von Jörg ter Vehn