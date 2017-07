Geschichte und Geschichten per Rad erkunden

Markranstädt. Mehr als 50 Teilnehmer erkundeten am Wochenende auf Einladung der CDU mit dem Rad die heimatlichen Kirchen. Nach einer Führung durch die St. Laurentiuskirche mit ihrer Kreutzbach-Orgel von 1886 wurde zunächst die Linde zwischen Schulstraße und Kirche als das gewürdigt, was sie ist: eine Lutherlinde, gepflanzt 1845 von Pfarrer Weißbach zur Erinnerung an die Einführung der Reformation. Weil diese 1948 einem Unwetter zum Opfer fiel, erinnert eine Ersatzlinde an das Ereignis. Nun wurde sie erstmals beschildert.

Die Wehrkirche Kulkwitz mit ihrem inzwischen berühmten romanischen Gemälde aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhundert war nächstes Ziel. 10 000 Euro stehen dieses Jahr für die weitere Freilegung zur Verfügung, Spenden sind aber noch herzlich willkommen.

Im Pfarrhaus in Schkeitbar besucht die Gruppe auch die Heimatstube, die das Leben vergangener Generationen in den Dörfern veranschaulicht. Dieter Rackwitz erzählte einiges über die Pfarrkirche, die durch ihre Größe und barocke Ausstattung beeindruckt. Gemeinsam wurden drei Tauben zum Zeichen des Friedens fliegen gelassen.

In Quesitz schließlich erläuterte Thomas Meißner, dass viele europäische Würdenträger, unter ihnen 1814 der russische Zar schon zu Gast waren. Kurios: Die Döhlener musste sich aber einen eigenen Eingang zum Kirchenschiff schaffen, da sie als Ausländer gesehen wurden.

Nach dem Erfolg der Radtour soll nun für die Kirchen im Norden Markranstädts eine ähnliche Tour geplant werden.

