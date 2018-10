Markranstädt

Er heißt René Schulz, ist 34 Jahre alt und seit Montag der neue Schulleiter des Markranstädter Gymnasiums. Dass er auch mit seiner beeindruckenden Statur einen großen Mann verkörpert, ist ihm bewusst. Auf die Frage nach seiner Größe antwortet Schulz verschmitzt: „Zwei Meter dreizehn, vierundfünfzig.“ Den fragenden Blick seines Gegenüber pariert er mit der Aussage: „Schuhgröße 54. Das wäre doch sicher ihre nächste Frage gewesen, oder nicht?“

Neben einer gesunden Portion Humor kann der neue Mann an der Spitze des Gymnasiums aber auch auf eindrucksvolle Referenzen verweisen. Sein Rüstzeug erwarb er sich beim Studium in Dresden. Dort hatte er die Fächer Physik, Latein und Astronomie belegt. Da Astronomie in Sachsen nicht gefragt war, absolvierte René Schulz sein Referendariat in Erfurt und fand danach eine Anstellung in einem Berliner Gymnasium.

Bald schon erfolgte ein wichtiger Karrieresprung. Der Lehrer wechselte an das Internatsgymnasium Schloss Torgelow, eine private Bildungseinrichtung mit Edel-Merkmalen. Klassenstärken bis maximal zwölf Schüler, gehobenes Ambiente und nach hauseigenen Angaben eine der besten Internatsschulen in Deutschland.

Schulz mag den Mix aus Kultur und Vielfalt

Eigentlich ein Traum für Pädagogen. Aber René Schulz ist keiner, der sich auf einem gemachten Bett ausruhen will. Auch war es ihm dort etwas zu ländlich. Schulz mag den Mix aus Kultur, Vielfalt, Nähe zum pulsierenden Leben, aber auch Rückzugsmöglichkeiten für ruhige Stunden. „Markranstädt bietet das alles und so habe ich mich um die ausgeschriebene Stelle beworben“, erzählt der sympathische Mann aus der Niederlausitz.

Zur offiziellen Gründungsfeier des Gymnasiums Markranstädt im August flogen Luftballons. Quelle: Andre Kempner

Am Ende blieben fünf Bewerber übrig, von denen Schulz mit Abstand der jüngste war. Das rief in den Entscheidungsgremien mitunter schon ein wenig Skepsis hervor, insbesondere wenn es um Kriterien ging, bei denen Erfahrung gefragt ist. Ein entscheidender Türöffner für Schulz soll ein zündender Redebeitrag der Ersten Beigeordneten Beate Lehmann gewesen sein. Sie verglich die Causa Schulz mit dem Hoffenheimer Fußballtrainer Julian Nagelsmann, dem man trotz seiner Jugend Vertrauen geschenkt hat und der heute sogar für einen Club wie RB Leipzig die erste Wahl ist.

Die Wahl fiel dann auch auf René Schulz. Der 34-Jährige zog im August nach Markranstädt und wurde am Montag im Rahmen einer feierlichen Dienstberatung in sein neues Amt als Schulleiter des Gymnasiums eingeführt.

Mindestens ebenso emotional wie die Amtseinführung war auch die Verabschiedung des bisherigen Leiters. Infolge der Trennung der Bildungseinrichtung in zwei eigenständige Standorte hat der bisherige Chef Thomas Schönfeldt die Leitung des Gymnasiums Schkeuditz übernommen. „Ein Schulleiter, wie man ihn sich wünscht. Pragmatisch, realistisch und mit Durchsetzungswillen. Auch ihm haben wir es zu verdanken, dass die Eigenständigkeit beider Gymnasien so reibungslos vollzogen werden konnte“, lobt Bürgermeister Jens Spiske (FWM).

An René Schulz gewandt, lässt sich Spiske von dessen Humor anstecken: „In die Fußstapfen ihres Vorgängers zu treten, dürfte schwierig werden“, meint der Bürgermeister mit nach unten gerichtetem Blick. Angesichts der lockeren, humorvollen Art und der eindrucksvollen Reputation des neuen Mannes freue er sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Schulz erklärte, dass er sich der Größe der Herausforderung bewusst sei. Er sei nicht mit dem Willen angetreten, alles umzukrempeln. „Das ist auch gar nicht notwendig. Hier wurde bisher eine sehr gute Arbeit geleistet.“ Er wolle „Schule gestalten“ und nicht neu erfinden. Der Beifall seiner neuen Kollegen zeigt, dass sein Team dabei hinter ihm steht. Und auch die Markranstädter Gymnasiasten werden sicher nicht nur wegen seiner imposanten 2,13 m zu ihm aufschauen.

Von Rainer Küster