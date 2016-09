Markranstädt. Das schafft Identität: In frühlingsgrünen Trikots mit dem Namen ihrer Stadt können Mannschaften des Gymnasiums künftig an Wettkämpfen teilnehmen. Heike Helbig vom Förderverein der Schule übergab am Dienstag einen Satz mit 20 Markentrikots an Schulleiter Thomas Schönfeldt. Einige Schüler durften auch schon mal probetragen – und gestanden hinterher, am liebsten die schöne Sportbekleidung anbehalten zu wollen. Rund 600 Euro ließ sich der Förderverein die Wettkampfkleidung in der Stadtfarbe kosten.

Hintergrund der Trikots sind auch die Bemühungen in der Stadt um die Wiederherstellung der Selbstständigkeit des Hauses, das mit Schkeuditz zusammen ein Gymnasium bildet. Wie berichtet, waren diese vor Jahren zusammengelegt worden, als mangels Schülern die Schließung drohte. Inzwischen attestiert auch die Bildungsagentur beiden Häusern stabile Schülerzahlen, die eine Selbstständigkeit ermöglichen. Schkeuditz weigert sich jedoch, die Zweckvereinbarung aufzulösen. OBM Jörg Enke (Freie Wähler) befürchtet, Fördergelder zurückzahlen zu müssen, falls sein Gymnasium doch eines Tages schließen müsste. Von einem Agreement mit ihm, von dem Markranstädts Bürgermeister Jens Spiske (Freie Wähler) unlängst sprach, scheint keine Rede mehr. Stattdessen schlägt Enke Gespräche mit Leipzig vor, um über eine gemeinsame Schulnetzplanung Sicherheit für die Gymnasien zu bekommen.

Von Jörg ter Vehn