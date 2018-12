Markranstädt

Sieglinde Kobrinski kann viel erzählen. Über Babys, Geburten, Schwangerschaft. Die 58-Jährige ist seit 38 Jahren Hebamme in Markranstädt. Bisher hat sie den Schwangeren immer schon in den Geburtsvorbereitungskursen die schönen, aber auch die weniger schönen Seiten des Elternwerdens nähergebracht. Damit ist nun Schluss. Ab dem kommenden Jahr hört sie mit den Kursen auf. Hebamme bleibt sie aber weiterhin.

Corinna Kinastowski gehörte zu den ersten Schwangeren, die Sieglinde Kobrinski als selbstständige Hebamme betreute. „Nach zehn Jahren auf der Entbindungsstation in Markranstädt habe ich mich am 1. Januar 1991 selbstständig gemacht“, erzählt die Hebamme. Damals habe sie noch kein Auto gehabt, alle Hausbesuche mit dem Fahrrad erledigt. Bis nach Seebenisch. „Drei Monate später hatte ich den Führerschein und bekam den Trabi meiner Schwiegereltern“, so Kobrinski. Corinna Kinastowskis Tochter Isabel kam im Jahr 1992 zur Welt. Eine Schwangerschaft, an die sich die Hebamme noch heute erinnert. „Besondere Dinge merkt man sich“, sagt sie.

Zu diesen besonderen Dingen zählt auch die Geburt auf ihrer Couch im Jahr 1998. „Die Schwangere hat es nicht mehr bis zum Krankenhaus geschafft und intuitiv die Entscheidung getroffen, bei mir zu klingeln“, erinnert sich Kobrinski. Glücklicherweise sei sie auch zu Hause gewesen – und habe die Geburt durchgeführt. „Danach gab es ein paar Verwirrungen“, erzählt sie. Eine Hausgeburt, aber nicht bei der Schwangeren, sondern bei der Hebamme zu Hause, das sei schon etwas ungewöhnlich gewesen.

Geburtshilfe in der zweiten Generation

Etwa 100 Schwangere und Babys betreut die Hebamme pro Jahr. Neben den Vorsorgeuntersuchungen besucht sie die jungen Mütter auch nach der Geburt regelmäßig zur Wochenbettbetreuung. So wie Isabel Kinatowski, die mittlerweile auch Mutter geworden ist. Tochter Sophia ist zwei Monate alt, Oma Corinna stolz auf ihre Enkelin. „Ich bin glückliche Oma“, sagt sie. „Meinetwegen könnte ich noch ganz oft Oma werden.“ Die Kinatowskis sind nicht die Einzigen, denen Sieglinde Kobrinski nun schon in zweiter Generation mit Rat und Tat zur Seite steht. „Nach so einer langen Zeit bleibt das nicht aus“, schmunzelt sie. „Und ich arbeite ja auch noch ein bisschen.“ Auch wenn sie oft gefragt werde, ob sie nun ganz aufhöre. „Da kann ich Entwarnung geben“, sagt Kobrinski. „So alt bin ich noch nicht.“ Allerdings sei ihr Mann nun in Rente gegangen, weshalb auch sie ein bisschen kürzer treten wolle. „Eine Art Altersteilzeit“, erklärt sie. „Mit der weiteren Betreuung der Schwangeren, nur eben ohne Kurse.“ Kurse, wie beispielsweise die Geburtsvorbereitung, die Rückbildung, Babymassage.

Berufswunsch war erst Lehrerin

Ursprünglich wollte Sieglinde Kobrinski übrigens Lehrerin werden. „Allerdings haben wir als Klasse dann einen unserer Lehrer immer ganz schön geärgert“, erzählt sie. „Da wollte ich das dann doch nicht mehr.“ Also sei sie ins Krankenhaus gegangen mit dem Wunsch, eine Ausbildung zur Physiotherapeutin zu machen. „Dafür gab es keine Stelle“, erinnert sie sich. „Aber mir wurde angeboten, Hebamme zu werden.“ Sie habe dann keine Sekunde gezögert und zugestimmt.

Eine gute Entscheidung, wie sie heute findet. „Ein absoluter Traumberuf“, meint Kobrinski. Bis 1989 habe sie dann in der Klinik gearbeitet. Zwei Kinder hat sie selbst auch zur Welt gebracht, mittlerweile zwei Enkel hinzubekommen. Bei der Geburt des ersten Enkels war sie selbst auch dabei. Als Begleitperson. „Als Hebamme wäre ich zu nah dran gewesen, das geht emotional nicht“, meint sie. „Ich hätte Angst, ich könnte nicht die richtigen Entscheidungen treffen.“ Schließlich leide sie als Mutter mit der Tochter ja mit. Auch wenn eine Geburt immer ein ganz besonderes Ereignis sei.

Von Linda Polenz