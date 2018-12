Leipzig

In Markranstädt und Umgebung ist am Sonnabend erneut der Strom ausgefallen. Seit 10.30 Uhr hatten die Steckdosen keinen Saft mehr. „Bis 12.15 Uhr waren 95 Prozent der betroffenen Haushalte wieder angeschlossen“, sagte ein Sprecher des Versorgers EnviaM.

Ausfall schon am Freitag

Bereits am Freitag mussten 5600 Haushalte im Stadtgebiet von Markranstädt und in den Ortsteilen Frankenheim, Großlehna und Priesteblich zwischen 10 und 15.15 Uhr ohne Strom auskommen. Betroffen waren neben Privathaushalten auch Arztpraxen. Grund für die Panne sei die Beschädigung eines Stromkabels bei Tiefbauarbeiten durch einen Dienstleister in Frankenheim gewesen, so EnviaM.

Der Grund und das genaue Ausmaß der Havarie am Sonnabend sind noch unklar.

Von mro