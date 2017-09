Jugendliche bedrohen Mädchen mit Messer und verlangen Geld

Markranstädt. Drei Jugendliche haben am Mittwoch in der Parkstraße zwei Mädchen bedroht und Bargeld gefordert. Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, hätten die beiden Mädchen (elf und zwölf Jahre alt) gegen 13.40 Uhr im Park gegenüber vom Schulzentrum gesessen, als drei Jugendliche „unter Vorhalt eines Messers“ sie ansprachen und aufforderten, Geld herauszugeben. „Die beiden Mädchen konnten der Forderung schon mangels Geldbesitzes nicht nachkommen, flüchteten in das Schulgebäude und blieben unverletzt“, so die Beamten. Die Schule habe sofort die Polizei informiert.

Die Jugendlichen, laut Polizei zirka 13 bis 15 Jahre alt und offenbar Deutsche, seien im Rahmen der Tatortbereichsfahndung nicht mehr festgestellt worden.

Von -tv