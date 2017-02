Markranstädt. Was für eine gute Laune: Der Kultur- und Faschingsverein (KFV) Seebenisch kann zur Halbzeit seiner Veranstaltungen in dieser Session bereits auf viele Lacher, Kracher, auf Scharen von Tänzerinnen, auf einige Zugaben und feucht-fröhliche „Events“ zurückschauen. Nach dem Kinderfasching als Auftakt folgten Freitag der Jugendfasching und am Sonnabend der erste der drei tollen Abende – wie immer beim KFV wurde „beim Groitzscher“ gefeiert, wie Einheimische die „Grüne Eiche“ in Gärnitz liebevoll ob des Wirtes nennen.

Thematisch geht es in diesem Jahr „in 80 Tagen um die Welt“. Dass die Narren dabei kein Blatt vor den Mund nehmen, gehört zur guten Tradition – genauso, dass bei den Witzen alle ihr Fett abkriegen. Und so taucht bei den Narren der Bürgermeister ebenso im Programm auf wie der Doktor, auch wenn der angesprochene CDU-Stadtrat im Vorjahr die Fraktionsführung abgegeben hat.

In ihrem Programm treten die Narren den Beweis an, dass viel „heiße Luft“ von der lokalen Politik doch zu etwas nütze ist, sie schauen tief ins Rathaus rein bis zu den Bäuchen von Schwangeren und auch der VW-Dieselskandal findet den Weg bis auf die Bühne nach Gärnitz.

Die übrigen beiden Abendveranstaltungen am 18. und 25. Februar sind ausverkauft, Karten gibt es an der Tageskasse aber noch für den Kaffeefasching am Sonntag ab 14 Uhr.

Von Jörg ter Vehn