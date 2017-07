Kanuclub: Feuer im Vereinsheim am Kulkwitzer See

Markranstädt. Im Kanu- und Freizeitclub Markranstädt hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Wie die Polizei gestern auf Anfrage erklärte, handelt es sich wahrscheinlich um Brandstiftung.

Das Ungewöhnliche: Das Feuer wurde nicht in der Nacht entdeckt, sondern erst die Folgen am Morgen danach. Etwa um 6.15 Uhr stellte ein Mitglied fest, dass das Vereinsheim am Westufer des Kulkwitzer Sees unter Wasser steht. Des Weiteren stieß der Kanute auf Brandspuren, meldete beides sofort der Polizei.

Brandursachenermittler gehen inzwischen davon aus, dass von Unbekannten nach 22 Uhr an mindestens zwei Stellen im Haus Feuer gelegt wurde. Glück im Unglück war, dass die Kunststoffwasserleitung an der Decke durch die Hitze geschmolzen ist, der Brand durch das austretende Wasser gelöscht wurde. Der Schaden für den Kanu- und Freizeitclub ist dennoch enorm. Die Polizei geht von einer mittleren fünfstelligen Höhe, der Verein von bis zu 60 000 Euro aus. Die Ermittlungen dauern noch an.

„Die Räumlichkeiten können wir erst mal nicht nutzen“, erklärte gestern Vereinsvorsitzender Kevin Kolster. Clubraum, Küche, Vorraum, Wirtschaftslager samt Lebensmittel – alles sei in Mitleidenschaft gezogen worden. „Das ist ein heftiger Schlag für uns. Es tut uns auch leid für die Schulanfangsfeier, die hier nächste Woche stattfinden sollte. Aber an Einmietungen ist im Moment nicht zu denken“, so Kolster. Stattfinden werde indes die vereinseigene Regatta in drei Wochen. „Die wird nicht abgesagt“, versicherte der Vereinschef.





