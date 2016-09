Markranstädt. Große Freude bei der Kleinen Farm: Das etwas andere offene Jugendprojekt in Markranstädt, durch das auch Kitakinder täglich Zugang zu Ziegen, Kaninchen, Huhn und Minischweinen haben, erfreut sich ganz offensichtlich einer riesigen Beliebtheit im Ort, kann dadurch zwei neue Tiere anschaffen. Beim Hoffest sei bei der Versteigerung mehr eingenommen worden, als erwartet, so Richtungswechsel-Vereinschef Andreas Lüer.

Die sonst finanziell immer klamme Farm könne dadurch noch im Herbst zwei handzahme Alpakas anschaffen. Das Gatter dafür sei schon fertig. „Und Geld genug für eine Reparatur unseres Ziegenstalldaches ist auch noch vorhanden“, so Lüer.

Bei dem Fest am Freitagabend strömten Hunderte Besucher schon lange vor der Zeit auf das urige Farmgelände an der Zwenkauer Straße, die in beiden Richtungen zugeparkt war. Kinder gleich mehrerer Kitas und Horte aus Markranstädt samt Eltern, Geschwistern und Freunden zogen durch das Gelände, erfreuten sich an den Tieren, aber auch dem Hofladen, der Bastelstation, dem Bogenschießen, dem Biwak-Camp, den Naturquiz, dem Kuchenbasar, dem Sandkasten, der Disco, dem Stückbrot, dem Theaterstück undundund.

Von Jörg ter Vehn