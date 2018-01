Kostüme selbst für ganze Tanzgruppen

Markranstädt. Bootsmaat, Küken, Marienkäfer oder einfach nur ein stoffgewordenes Stück Fantasie: Beim Fundusverkauf des Markranstädter Carnevals Clubs (MCC) wechselten am Wochenende zahlreiche Kostüme ihren Besitzer.

Bei der Eröffnung am Sonnabend sei der Verein regelrecht überrannt worden, schmunzelte Hofmarshall Thomas Koch. Viele hätten bestimmt gedacht, das Beste sei schnell weg. Dem sei aber nicht so. Aus hunderten von Kostümen, viele davon handgemacht, hätten die Besucher wählen können.

Zusammenhängende Sets der MCC-Showtanzgruppen wurden sogar feilgeboten, eine Tanzgruppe eines auswärtigen Vereins habe sich dabei versorgt, so Koch. Andere, kleinere gingen weg, mit denen die Käufer etwa beim großen DHfK-Fasching in Leipzig als Gruppe auftreten wollten. „Vielleicht ergibt sich so für andere Vereine noch die Möglichkeit, ihre Tanzgruppen mit wunderschönen Kostümen auszustatten“, warb Koch für eine Blick in den Fundus. Auf jeden Fall werde es auch im nächsten Jahr wieder einen Verkauf geben.

An beiden Tagen seien jeweils rund 70 Leute in die Vereinsräume gekommene, sagte Koch. Neben etlichen Accessoires seien alles in allem gut einhundert Kostüme veräußert worden. Gut lachen hatten dabei Michael Schröder und Andrea Pellmann. Sie beschafften sich zwei aufwändige Kostüme als eine Art Zirkussoldaten – mit Hut, Schärpe und riesigen Schulterklappen.

Von -tv