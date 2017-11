Kreativ und kulinarisch

Markranstädt. Die Ausläufer des Herbststurms Herwart ließen die Flügel der Bockwindmühle Lindennaundorf zum traditionellen 12. Kürbisfest kräftig kreisen. Der Feierlaune tat es keinen Abbruch, wurde doch vorausschauend auf ein Zelt verzichtet. Die Gastgeber vom Heimatverein Frankenheim-Lindennaundorf hatten stattdessen ihr Haus geheizt. Draußen lockten eine spektakuläre Feuershow sowie Kunst und Kulinarisches rund um die gelb-orangene Frucht Hunderte auf die Festwiese.

Kerstin Bellenhaus reiste mit Christoph (2) und Jana (8) aus dem 500 Kilometer entfernten Dinslaken zum Familientreffen an. „Da wird meiner Tochter die alte Heimat nicht ganz fremd“, freute sich Gerlinde Triller. „Das ist unser Ziel, wir wollen die Leute zusammenführen, Gespräche und die Gemeinschaft fördern“, sagte Ortsvorsteher Jens Schwertfeger und pries die in zwei Kesseln dampfenden Kürbissuppen an.

„Endlich mal kostenlos Abendessen“, rief er zur Begrüßung ins Mikro und bat um eine Spende für die Mühle. Acht leckere Varianten wurden kredenzt, darunter Flecke mit Kürbis für Spezis oder Suppe mit Chili. Auf die wartete Torsten Schumann, vor zweieinhalb Jahren nach Leipzig gezogen und ebenfalls auf Familienbesuch: „Ich mag es scharf.“

Kreative stellten ihre Kürbis-Kunstwerke zur Bewertung aus. Christiane Nestler hatte zudem einen Wettbewerb für Kinder ausgerufen: „Wer sich traut, in einen glibberigen Kürbis zu greifen und einen Kern herausfischt, bekommt was Süßes. Vielleicht ist der Kern im nächsten Jahr schon der Gewinnerkürbis.“

Auch das Schätzen des Gewichts zweier „Schätzchen“ wurde von den Besuchern mit Spannung verfolgt. „Wir gehören zusammen“ stand auf den Kürbissen aus Jens Schwertfegers und Matthias Hirschfelds Garten. Mit rund 56 und 62 Kilo kam allerdings deutlich weniger zusammen, als der Ortschef vermutet hatte.



Von Gislinde Redepenning