Landkreis Leipzig

Zum Legislatur-Finale wurde kürzlich im Hotel Kloster Nimbschen geblasen: Der Kreistag beriet das letzte Mal in dieser Zusammensetzung. Wenn sich das Parlament das nächste Mal trifft, werden langjährige Mitglieder nicht mehr dabei sein. Einige freiwillig, weil sie zur Kreistagswahl am 26. Mai nicht erneut antreten. Andere unfreiwillig, weil es möglicherweise nicht zum Wiedereinzug reicht.

767 Beschlussvorlagen in 26 Sitzungen

Am 23. Juli 2014 hatte sich der Kreistag im Bornaer Stadtkulturhaus für die Legislaturperiode 2014 bis 2019 konstituiert – noch unter Leitung des damaligen Landrates Gerhard Gey ( CDU). Binnen fünf Jahren fanden 26 Sitzungen statt, dabei wurden 767 Beschlussvorlagen mal mehr, mal weniger heftig diskutiert. Das entscheidungsfreudigste Jahr war 2017, hier hoben die Abgeordneten zu 157 Punkten die Hand. Die Wissbegier der Kreisräte darf hingegen als überschaubar gelten: Die 92 Mitglieder stellten innerhalb von fünf Jahren 220 Anfragen, das sind pro Nase nicht einmal 2,4.

Längste Sitzung dauerte fast vier Stunden

Was die Statistik auch verrät: Insgesamt tagte der Kreistag – die letzte Sitzung nicht mitgerechnet – 43 Stunden und 33 Minuten. Sitzfleisch war besonders am 12. September 2018 vonnöten, als die Beratung erst nach drei Stunden und 53 Minuten beendet war. Flotter ging es bei einer Sondersitzung am 12. August 2015. Hier war schon nach 30 Minuten alles gesagt. Durchschnittlich dauerten die Kreistagssitzungen eine Stunde und sieben Minuten. Der Bau- und Vergabeausschuss war mit 49 Zusammenkünften am fleißigsten, der Kreisausschuss folgte mit 32 Sitzungen. Die sonstigen Ausschüsse brachten es zusammen auf 168 Termine. Die Sitzungen fanden 23 Mal in Borna statt. Jeweils einmal waren Bad Lausick, Zwenkau und Nimbschen Schauplätze des Geschehens.

Fünf Kreisräte sitzen seit 1990 im Parlament

Bereits seit fast 30 Jahren beweisen fünf Kreisräte Kontinuität: Günter Schwarze ( SPD), Bärbel Frommelt (Linke), Herbert Ehme ( CDU), Peter Müller (Linke) und Manfred Heinz ( FDP) gehören dem Kreistag seit 1990 ununterbrochen an. Schwarze und Heinz kandidieren am 26. Mai erneut.

Die letzte Kreistagssitzung wurde von Landrad Henry Graichen (M.) und seinen Stellvertretern, Ines Lüpfert und Gerald Lehne, in der Kulturscheune Nimbschen geleitet. Quelle: Frank Schmidt

Auch zum Altersdurchschnitt macht das Kreistagsbüro Angaben. Demnach sind die 60- bis 70-Jährigen mit 30 Prozent in der Mehrheit, gefolgt von den 50- bis 60-Jährigen mit 25 Prozent. Etwa gleichauf halten sich die 40- bis 50-Jährigen (16 Prozent) und die über 70-Jährigen (14 Prozent). Die jüngeren Jahrgänge muss man suchen: Nur acht Prozent der Kreisräte sind jünger als 40 Jahre.

Landkreis wählt am 26. Mai 86 Abgeordnete

Wenn am 26. Mai ein neues Kreisparlament gewählt wird, werden nur noch 86 statt bisher 92 Sitze zu vergeben sein. Diese Vorgabe macht die Sächsische Landkreisordnung. Demnach fällt der Landkreis Leipzig in die Kategorie bis zu 260 000 Einwohnern, in der nur noch 86 Abgeordnete zu wählen sind. Folgender Termin steht ebenfalls schon fest: Am 24. Juli – also in den Sommerferien – soll sich der neue Kreistag nach jetziger Planung konstituieren.

Von Simone Prenzel