Markranstädt

Ein Linienbus ist am Mittwoch in Markranstädt verunfallt. Ausgangspunkt für den Unfall war jedoch ein Kind. Das hatte laut Polizei gegen 15.15 Uhr die Absicht, über die viel befahrene Leipziger Straße zu laufen. Ein 33jähriger Fahrer eines VW Polo sah das Kind am rechten Fahrbahnrand des Bundesstraße 87 und bremste rechtzeitig sein Fahrzeug.

„Hinter dem VW Polo fuhr in gleiche Fahrtrichtung ein Linienbus, dessen Fahrer (27) nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und deshalb auf den VW Polo auffuhr“, berichtete die Polizei.

Verletzt wurde nach ihren Angaben niemand. Am Bus entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, am VW Polo von rund 5000 Euro.

