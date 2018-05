Markranstädt

Was braucht man, um ein perfektes Mühlenfest zu zelebrieren? Sonne für die Stimmung, Wind für die Mühle und bunte Unterhaltung für die Gäste. Der Heimatverein Frankenheim-Lindennaundorf hatte am Pfingstmontag von allem ordentlich aufgefahren und wurde dafür reichlich belohnt.

Was sich auf der Festwiese in Lindennaundorf abgespielt hat, dürfte auch die letzten Zweifler überzeugt haben. Neben dem Promenadenfest hat sich das Treiben am Fuße der Lindennaundorfer Windmühle zu einem der größten Volksfeste in Markranstädt entwickelt.

Da ist es auch nicht entscheidend, dass niemand die genauen Besucherzahlen kennt, die bei freiem Eintritt eben nur geschätzt werden können. Jens Schwertfeger, Chef des Heimatvereins, stapelt traditionell tief und will nur „deutlich mehr als 3000“ Besucher schätzen.

Andere kalkulieren das ständige Kommen und Gehen, werfen auch mal einen Blick auf die völlig zugeparkten Straßen und legen sich auf mindestens 6000 fest. Zeitweise wurden sogar die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an Bäumen, Hecken und Pfählen knapp.

Selbst in der Warteschlange keine Langeweile

Mit Versorgungsständen für das leibliche Wohl, traditionellem Handwerk, Basteln und Schminken für Kinder sowie zahlreichen weiteren Angeboten war bei allen Generationen für beste Unterhaltung gesorgt. Selbst in der langen Warteschlange vor der Windmühle kam damit selten Langeweile auf.

Der rührige Heimatverein hatte die Kapazität seines Backofens voll ausgeschöpft und neben zehn Blechen Kuchen auch 500 Brote gebacken. Trotzdem musste bereits kurz nach 14 Uhr die weiße Fahne gehisst werden. „Mühlenbrot ausverkauft“, hieß es nur noch am Stand der Bäckerei.

Den Effekt des bevorstehenden Ausverkaufs machte man sich auch am Getränkewagen zunutze, wo der Wirt alle halbe Stunde lautstark verkündete, dass er soeben das letzte Fass Bier angezapft habe. Sein Vorrat reichte dennoch bis zum Ende des Festes. Insgesamt flossen 20 Fässer Gerstensaft durch die Hähne.

Historischer Lanz Bulldog dreht seine Runden

Ebenfalls auf der Festwiese vertreten waren der Markranstädter Oldtimerverein mit seinen historischen MAFs und Eberhard Rödger aus Döhlen, der mit seinem Lanz Bulldog bis in die Abendstunden seine Runden drehte und dabei im Anhänger nicht nur Kinder rund um den Festplatz fuhr.

Zu den heimlichen Stars beim Mühlenfest zählten auch die beiden frisch geschorenen Alpakas. Deren Gatter war vorrangig von Kindern dicht umringt, während die Eltern am Stand des Quesitzer Alpaka-Hofes zusehen konnten, wie die wertvolle Wolle dieser Tiere verarbeitet wird.

Abgerundet wurde das Event durch eine sympathische Initiative des Markranstädter Mehrgenerationenhauses. Dessen Mitarbeiter Micha Unverricht bot kurzerhand einen Shuttleservice für Senioren an. Insgesamt konnten so auch 83 ältere Bürgerinnen und Bürger aus der Kernstadt das Lindennaundorfer Mühlenfest genießen.

Von Rainer Küster