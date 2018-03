MarkranSkate führt Samstag durch die Stadt

. Wer mag, kann sich auf Inline-Skates um 18 Uhr am „Fun Court“ in der Lilienthalstraße einfinden. „Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr“, sagte er weiter. Mitfahren könne jeder unabhängig von Alter und Können, Grundkenntnisse würden aber vorausgesetzt.

Die Tour führt auf abgesperrtem Parcours durch das Gewerbegebiet Ranstädter Mark auf dem Feldweg Richtung Frankenheim in das Gewerbegebiet Frankenheim, wo es auch Erfrischungen gibt. Die Feuerwehr Markranstädt bietet gegen ein kleines Entgelt alkoholfreie Getränke an. Danach geht es zurück zum Ausgangspunkt, wo die Tour gegen 20 Uhr endet.

Wegen der Veranstaltung kommt es am Sonnabend zwischen 18 Uhr und 20 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Gewerbegebiet Ranstädter Mark und in Frankenheim. Im Gewerbegebiet müssen folgende Straßen für den Verkehr zeitweise voll gesperrt werden: Siemensstraße ab Abzweig B 186 bis Kreuzungsbereich Nordstraße, Celsiusstraße, Lilienthalstraße, Faradaystraße, Nobelring, Edisonstraße, Nordstraße ab Kreuzungsbereich Siemensstraße bis Feldweg Richtung Frankenheim. In Frankenheim sind der Feldweg zwischen Markranstädt und Frankenheim, die Alte Markranstädter Straße, die Gewerbestraße sowie die Handelsstraße betroffen. Die Stadtverwaltung bittet alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis.

