Markranstädt

Zwei Einbrecher versuchten am Dienstagmittag, gegen 11.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Markranstädter Straße einzudringen. Wie sich laut Polizei später herausstellte, kannten die Brüder (16, 18) das Haus und den Eigentümer. Nachdem sie ein Fenster aufgedrückt hätten, einer bereits im Haus gewesen sei, hätten ein Nachbar und ein Handwerker das Treiben bemerkt und gerufen.

Das hörte der Eigentümer, der sich vor das Haus begab und die Einbrecher wiedererkannte. Die Brüder konnten von der Polizei bei der Oma gestellt werden. Dem Duo sei ein weiterer Einbruch vom letzten Freitag – in das gleiche Haus – anzulasten.

Um Diebesgut aufzufinden, durchsuchten die Beamten die Wohnungen der beiden, die sich nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahl verantworten müssen, aber auf freiem Fuß blieben.

Von LVZ